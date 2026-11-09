Từ giọt mật quê hương - lan tỏa giá trị OCOP Việt - Thực hiện: Thanh Liễu
Từ giọt mật quê hương - lan tỏa giá trị OCOP Việt
Xuất phát từ tình yêu quê hương Cần Giờ, nơi những cánh rừng dừa nước gắn bó với bao thế hệ, chủ thể OCOP VIETNIPA cùng những người cộng sự dã bắt đầu hành trình đánh thức giá trị bản địa, đưa giọt mật dừa nước trở thành sản phẩm OCOP mang thương hiệu VIETNIPA.
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