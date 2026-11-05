Từ ca đột quỵ sau khi chăm sóc cổ, vai, gáy tại cơ sở xoa bóp: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ massage sai cách

Trên mạng xã hội có nhiều video hướng dẫn bẻ khớp cổ trị chứng đau vai gáy - Ảnh: T.H. chụp lại

Biến chứng nặng sau khi đi massage cổ vai gáy

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân với kết quả chẩn đoán ghi nhận tổn thương nhồi máu não ở vùng thái dương trái, nguyên nhân do lóc tách động mạch cảnh trong bên trái, kèm tụ máu thành mạch gây hẹp lòng động mạch.

Hai ngày trước khi nhập viện, người này đến một cơ sở xoa bóp tư nhân để chăm sóc vùng vai gáy. Tại đây, bệnh nhân được thực hiện các động tác xoay, lắc cổ sang hai bên và kéo giãn cột sống cổ.

Theo các bác sĩ, lóc tách động mạch cảnh xảy ra khi lớp trong của thành mạch bị rách, khiến máu đi vào giữa các lớp thành mạch và tạo thành khối máu tụ. Tại vị trí tổn thương có thể hình thành cục máu đông, di chuyển lên não gây tắc mạch và dẫn đến đột quỵ.

Trước đó anh H.N. (32 tuổi, ở TP.HCM) đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 thăm khám trong tâm trạng lo lắng, do gặp biến chứng nghiêm trọng của đau cổ vai gáy sau khi chọn dịch vụ massage của spa gần nhà.

Sau 2 ngày massage tại đây, bệnh chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nên nặng hơn với cảm giác cứng cổ, đau lan xuống cánh tay và tê bì, gây mất ngủ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân do anh thường xuyên ngồi lâu trước máy tính và sử dụng gối cao khi ngủ khiến các nhóm cơ quanh vùng cổ vai gáy bị co cứng.

Sau 14 ngày điều trị bằng thuốc, châm cứu, bấm huyệt và các bài tập, bệnh nhân không còn cảm giác đau nhức hay tê bì.

Tương tự, chị P.Y. (33 tuổi, TP.HCM), nhân viên văn phòng, cũng gặp phải tình trạng đau vai gáy sau khi massage tại một spa, bệnh nhân bị bầm tím tại các khu vực massage và cơn đau lan rộng khắp lưng.

Bệnh nhân cho hay nhân viên massage đã sử dụng lực mạnh để "giãn cơ", dù rất đau nhưng chị vẫn để thực hiện với hy vọng giảm được cơn đau. Tuy nhiên tình trạng không hề thuyên giảm và kéo dài, buộc chị phải đến bệnh viện thăm khám.

Nhiều tổn thương có thể xảy ra khi massage sai cách

TS.BS Kiều Xuân Thy - Phó trưởng Cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cho biết tình trạng đau vai gáy ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những người làm việc văn phòng, lái xe hoặc các nghề nghiệp yêu cầu duy trì tư thế cố định trong thời gian dài.

Đã có nhiều bệnh nhân đến khám đều trong tình trạng đau, cứng vai, đặc biệt là sau khi ngủ dậy, do nằm ngủ sai tư thế.

Các chuyên gia cảnh báo những tác động "thô bạo" vùng cổ vai gáy có thể làm tổn hại đến tủy sống, đặc biệt đối với những người có bệnh lý nền như: thoái hóa cột sống, loãng xương.

Một chấn thương nhẹ cũng có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở tủy sống, ảnh hưởng đến khả năng vận động và cảm giác của các bộ phận thần kinh chi phối.

Đặc biệt, khi tổn thương xảy ra ở vùng cổ cao (C3 trở lên), có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thần kinh, tim mạch, hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong.

Theo bác sĩ Thy, đau vai gáy có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ của bệnh. Đối với y học hiện đại, điều trị đau vai gáy có thể bao gồm các phương pháp sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc vật lý trị liệu như sóng siêu âm, nhiệt trị liệu.

Bên cạnh đó y học cổ truyền cũng có các phương pháp hiệu quả như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, cứu ngải và điện châm, nhưng cần phải có sự chỉ định và giám sát của các chuyên gia y học cổ truyền tại các cơ sở y tế uy tín.

Người bệnh cần lưu ý những triệu chứng nguy hiểm như: đau dữ dội kèm theo sốt, sưng đỏ vùng cổ, tê yếu hoặc mất cảm giác ở tay hoặc cơn đau kéo dài không giảm sau khi nghỉ ngơi và trị liệu, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Theo các bác sĩ, massage có thể giúp thư giãn và giảm đau tạm thời nhưng không thể điều trị các bệnh lý cổ vai gáy do mất cân bằng cơ hoặc tổn thương thực thể. Người đi massage không nên kỳ vọng vào việc điều trị bệnh và không yêu cầu nhân viên thực hiện các động tác mạnh. Đặc biệt, sau khi massage, nếu xuất hiện triệu chứng như đau cứng cổ, tê bì, khó thở, cần đến bệnh viện kiểm tra và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nghiêm trọng.