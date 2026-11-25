Sân khấu bán nguyệt của "Sóng nhạc phương Nam" được tô điểm lung linh soi bóng xuống mặt nước - Ảnh: T&T Group

Hơn 30.000 người hòa mình vào đêm nhạc ven sông

Theo thống kê của ban tổ chức, tối 24-11, khu vực Dòng Sông Ánh Sáng thuộc khu đô thị T&T City Millennia đã đón hơn 30.000 cư dân và du khách đến tham dự sự kiện "Sóng nhạc phương Nam", hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Có mặt từ sớm, anh Hoàng Nam (du khách đến từ TP.HCM) cho biết nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, cả gia đình anh xuống đây coi nhạc hội.

"Từ TP.HCM chạy xe thuận tiện, đường sá dễ đi, tới nơi thấy ngay không gian sông nước mát rượi" - anh Hoàng Nam chia sẻ.

Như một chuyến du hành nghệ thuật kết nối quá khứ và hiện tại, "Sóng nhạc phương Nam" đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Từ những thanh âm dân tộc sâu lắng, tiếng trống khai hội hào hùng đến hoạt cảnh "Theo dấu phù sa" đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ, chương trình mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng.

Không gian đêm hội tiếp tục sôi động với các tiết mục của The Fire Band cùng vũ điệu nón lá LED rực rỡ, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Chị Ngọc Lan, cư dân T&T City Millennia, chia sẻ: "Thiệt tình là nhà mình bất ngờ lắm, không nghĩ ngay sát bên nhà lại có một đêm nhạc được đầu tư chỉn chu và hoành tráng tới vậy!".

Ca sĩ Đan Trường "check-in" cùng khán giả sau màn giao lưu "Chim trắng mồ côi" - Ảnh: T&T Group

Không khí đêm hội càng trở nên sôi động khi ca sĩ Đan Trường xuất hiện với những ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả như "Mãi mãi một tình yêu", "Tình khúc vàng" cùng màn giao lưu "Chim trắng mồ côi".



Tiếp đó, nữ DJ Mie khuấy động không gian ven sông bằng những giai điệu âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khép lại đêm hội, để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Màn pháo hoa rực rỡ khép lại "Sóng nhạc phương Nam", tạo cảm xúc bùng nổ cho hàng ngàn khán giả - Ảnh: T&T Group

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân và tập thể Công ty cổ phần Thái Sơn - Long An theo quyết định số 21998/QĐ-UBND, ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa tại địa phương.



Đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc phát triển các không gian văn hóa, giải trí phục vụ cộng đồng.

Cá nhân và tập thể Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An nhận bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh - Ảnh: T&T Group

Tạo sức sống đô thị từ các hoạt động văn hóa, giải trí

Không chỉ tạo sức hút từ một sự kiện âm nhạc, T&T City Millennia đang từng bước hình thành điểm đến vui chơi, giải trí, mua sắm thường xuyên cho cư dân và du khách tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

Đây cũng là chiến lược vận hành dài hạn của T&T Homes, đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí trở thành một phần trong đời sống thường nhật của cư dân.

Khu vực Dòng sông Ánh sáng sẽ tái khởi động bằng chuỗi âm nhạc, trình diễn nghệ thuật định kỳ - Ảnh: T&T Group

Theo kế hoạch đã được công bố, sau đêm hội 24-11, không gian Dòng Sông Ánh Sáng sẽ tiếp tục sôi động với chuỗi hoạt động trình diễn nghệ thuật Rivershow định kỳ, kết hợp với tổ hợp 25 kiosk dịch vụ ẩm thực ven sông.

Các hoạt động mua sắm, giao lưu cộng đồng tại phố đi bộ Millennia Journey cũng sẽ được tổ chức. Đặc biệt, phố thương mại Little Hong Kong dự kiến đi vào vận hành ngày 31-12, bổ sung thêm không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí cho khu đô thị cũng như khu vực phía Nam TP.HCM.

Chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí và thương mại dịp cuối năm được kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách, đồng thời tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ngay trong khu đô thị.

T&T City Millennia đã vận hành nhiều tiện ích, mang lại tổ ấm hạnh phúc cho nhiều gia đình - Ảnh: T&T Group

Với quy mô khoảng 267ha, T&T City Millennia tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM, sở hữu lợi thế ba mặt tiếp giáp dòng Rạch Dơi. Dự án có đa dạng các loại hình bất động sản, từ nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự đến căn hộ cao cấp.



Đến nay, diện mạo khu đô thị đã dần hiện hữu, nhiều tiện ích thiết yếu đã đi vào vận hành. Cùng với đó, hạ tầng giao thông khu vực tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc kết nối với trung tâm TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao giá trị thực, việc thu hút hơn 30.000 cư dân và du khách chỉ trong một đêm nhạc cho thấy sức hấp dẫn của các không gian văn hóa, giải trí được đầu tư tại khu đô thị.

Việc kết hợp phát triển hạ tầng, tiện ích với tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí định kỳ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân mà còn tạo sức sống cho các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Đây cũng là hướng đi mà T&T Homes đang triển khai nhằm phát triển những khu đô thị có sức sống thực, gắn kết cư dân với cộng đồng và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.