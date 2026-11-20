"Sóng nhạc phương Nam" hứa hẹn mang tới bữa tiệc âm nhạc thăng hoa cảm xúc cho khán giả - Ảnh: T&T Group

Bữa tiệc âm nhạc trên sân khấu "vầng trăng"

"Sóng nhạc phương Nam" chính thức diễn ra vào tối ngày 24-11 tại khu vực Dòng sông Ánh sáng thuộc T&T City Millennia.

Theo đại diện Ban tổ chức, lấy bản sắc sông nước làm linh hồn, đêm nhạc hội đưa khán giả vào chuyến du hành đa tầng cảm xúc, từ thanh âm mộc mạc của nhạc cụ dân tộc, đến nhịp điệu rộn rã, hào hùng của "Bắt sóng phương Nam".

Hoạt cảnh "Theo dấu phù sa" mang tới những phút giây sâu lắng khi tái hiện sống động đời sống, văn hóa và phẩm chất con người Nam Bộ bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Bầu không khí đêm hội hứa hẹn tiếp tục bùng nổ khi giọng ca "thanh xuân" Đan Trường đưa khán giả vào những bản tình ca ngọt ngào, chạm tới ký ức của nhiều thế hệ. Nữ DJ hàng đầu DJ Mie cùng vũ đoàn đốt cháy toàn bộ không gian bằng những bản phối điện tử trẻ trung, cuồng nhiệt.

Góp phần giúp đêm nhạc hội thăng hoa là sân khấu bán nguyệt độc đáo, vươn ra mặt nước. Dưới ánh sáng lộng lẫy, thiết kế sân khấu tạo hình ảnh vầng trăng khuyết bồng bềnh, soi bóng ngang lòng Rạch Dơi. Thiết kế sân khấu mở giúp khoảng cách giữa nghệ sĩ, khán giả và thiên nhiên được xóa nhòa.

Thêm không gian trải nghiệm, tiện ích cho khu đô thị

Sau "Sóng nhạc phương Nam", sức sống đô thị của T&T Homes tiếp tục được "thắp lửa" dọc theo Dòng Sông Ánh Sáng. Chuỗi Rivershow định kỳ sẽ biến mặt sông thành sân khấu nghệ thuật sống động với âm nhạc và những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn.

Men theo dòng chảy nghệ thuật ấy là hệ thống 20 kiosk ven kênh luôn sáng đèn, sẵn sàng chiêu đãi thực khách một "bữa tiệc" ẩm thực vùng miền phong phú.

Dòng Sông Ánh Sáng là nơi diễn ra chuỗi Rivershow, trình diễn nghệ thuật thường kỳ - Ảnh: T&T Group

Chưa dừng lại ở đó, hành trình vui chơi sẽ nối dài tại Phố đi bộ Millennia Journey với hàng loạt hoạt động mua sắm, giao lưu sôi nổi. Ngoài ra, Khu phố thương mại Little Hong Kong dự kiến chính thức khai trương vào ngày 31-12 tới, bổ sung thêm không gian mua sắm, giải trí cho cư dân và du khách.



Mang cảm hứng "Cửu Long Hội Nguyệt" giao thoa giữa tinh thần Hương Cảng và bản sắc phương Nam, tuyến phố dài khoảng 230m hội tụ đồng bộ kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng cùng chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí đặc sắc.

Nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm tham quan, chụp ảnh mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu ẩm thực, mua sắm và vui chơi của cư dân lẫn du khách.

T&T City Millennia với hàng loạt tiện ích đã đi vào khai thác, đang trở thành điểm sáng trên thị trường BĐS khu Nam TP.HCM - Ảnh: T&T Group

Đô thị khơi nguồn tri thức của T&T Homes có quy mô khoảng 267 ha, sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM, giao thoa các trục giao thông huyết mạch vươn tới các tiện ích đã hiện hữu trong vài phút di chuyển, dễ dàng tiếp cận trung tâm TP.HCM, các đầu mối kinh tế trọng điểm ĐBSCL.



Đặc biệt, địa thế ba mặt tiếp giáp dòng Rạch Dơi tạo nên dấu ấn cảnh quan, lợi thế phong thủy, mang nguồn sinh khí thịnh vượng cho dự án.

Khu đô thị đã thành hình với hệ sản phẩm đa dạng (nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự song lập, biệt thự vườn, căn hộ cao cấp) có pháp lý vững vàng. Hàng loạt tiện ích như bể bơi, công viên cây xanh, quảng trường, trường học… đã đi vào vận hành, kiến tạo nên không gian sống văn minh, giàu năng lượng.

Hòa chung nhịp đập sôi động của nội khu là cú hích mạnh mẽ từ hạ tầng khu vực: Đường Lê Văn Lương - trục huyết mạch kết nối khu Nam TP.HCM với Tây Ninh được mở rộng lên 30-40m; cùng tuyến đường thủy tương lai kết nối thẳng từ bến du thuyền nội khu tới bến Bạch Đằng (Sông Sài Gòn) giúp rút ngắn tối đa thời gian di chuyển về trung tâm TP.HCM.

Tất cả đang cộng hưởng, đưa T&T City Millennia không chỉ trở thành điểm hẹn vui chơi giải trí "phải đến" mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết, mà còn là tọa độ an cư và đầu tư sáng giá bậc nhất trên bản đồ bất động sản khu Nam TP.HCM.

Chương trình "Sóng nhạc phương Nam" hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam Thời gian: từ 18h00 - 21h00 ngày 24-11-2026 Địa điểm: Khu vực Dòng Sông Ánh Sáng, Khu đô thị T&T City Millennia, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh