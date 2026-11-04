Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị dự kiến hoạt động từ học kỳ 2 năm học 2026 - 2027

Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân, đầu tháng 10-2026 - Ảnh: T.G.

Ngày 4-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị xác nhận vừa cùng Công an tỉnh thống nhất các nội dung về bộ máy tổ chức, số học sinh, số lớp, thời gian tuyển sinh cho Trường Văn hóa Công an nhân dân X thuộc Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo đó phương án dự kiến, từ học kỳ 2 năm học 2026 - 2027, nhà trường sẽ tuyển sinh 120 học sinh với 4 lớp, gồm một lớp 5; với ba khối 6, 7, 8 sẽ có mỗi lớp một khối. Quy mô đào tạo sẽ từng bước được mở rộng theo chỉ tiêu Bộ Công an giao, phấn đấu đạt tối đa 1.500 học sinh.

Về tổ chức bộ máy, dự kiến trong giai đoạn đầu, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ biệt phái 1 phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các giáo viên tăng cường cho trường (vẫn hưởng lương của trường chủ quản).

Sau đó ngành công an sẽ tuyển dụng bộ máy riêng. Dự kiến có 1 hiệu trưởng và 2 hiệu phó cùng giáo viên cho các tổ chuyên môn.

Trước đó, ngày 2-10, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó chánh Văn phòng Bộ Công an - làm trưởng đoàn khảo sát tại trụ sở cũ của Công an tỉnh Quảng Trị, thuộc phường Nam Đông Hà, để nghiên cứu thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Theo đánh giá bước đầu, trụ sở cũ của Công an tỉnh Quảng Trị có nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển đổi thành cơ sở giáo dục, như vị trí, quỹ đất, khu nhà làm việc, khuôn viên, các công trình mới được đầu tư và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Đối tượng chính của trường này sẽ là con em thuộc các diện chính sách. Đáng chú ý, Bộ Công an yêu cầu chuẩn bị nội dung làm việc với các tỉnh của Lào, để mời con em các tỉnh bạn sang học tập tại Trường Văn hóa Công an nhân dân.