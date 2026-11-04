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Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị dự kiến hoạt động từ học kỳ 2 năm học 2026 - 2027

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QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Công an tỉnh Quảng Trị và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị vừa thống nhất bước đầu về tổ chức bộ máy quản lý, tuyển dụng giáo viên, dự kiến số học sinh và số lớp cho Trường Văn hóa Công an nhân dân X sắp thành lập.

Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị tuyển mấy học sinh, bộ máy nhân sự ra sao? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân, đầu tháng 10-2026 - Ảnh: T.G.

Ngày 4-11, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị xác nhận vừa cùng Công an tỉnh thống nhất các nội dung về bộ máy tổ chức, số học sinh, số lớp, thời gian tuyển sinh cho Trường Văn hóa Công an nhân dân X thuộc Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo đó phương án dự kiến, từ học kỳ 2 năm học 2026 - 2027, nhà trường sẽ tuyển sinh 120 học sinh với 4 lớp, gồm một lớp 5; với ba khối 6, 7, 8 sẽ có mỗi lớp một khối. Quy mô đào tạo sẽ từng bước được mở rộng theo chỉ tiêu Bộ Công an giao, phấn đấu đạt tối đa 1.500 học sinh.

Về tổ chức bộ máy, dự kiến trong giai đoạn đầu, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ biệt phái 1 phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các giáo viên tăng cường cho trường (vẫn hưởng lương của trường chủ quản).

Sau đó ngành công an sẽ tuyển dụng bộ máy riêng. Dự kiến có 1 hiệu trưởng và 2 hiệu phó cùng giáo viên cho các tổ chuyên môn.

Trước đó, ngày 2-10, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó chánh Văn phòng Bộ Công an - làm trưởng đoàn khảo sát tại trụ sở cũ của Công an tỉnh Quảng Trị, thuộc phường Nam Đông Hà, để nghiên cứu thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Theo đánh giá bước đầu, trụ sở cũ của Công an tỉnh Quảng Trị có nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển đổi thành cơ sở giáo dục, như vị trí, quỹ đất, khu nhà làm việc, khuôn viên, các công trình mới được đầu tư và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Đối tượng chính của trường này sẽ là con em thuộc các diện chính sách. Đáng chú ý, Bộ Công an yêu cầu chuẩn bị nội dung làm việc với các tỉnh của Lào, để mời con em các tỉnh bạn sang học tập tại Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị tuyển dụng giáo viên, bộ máy quản lý ra sao? - Ảnh 3.Bộ Công an dự kiến mở Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị

Bộ Công an vừa khảo sát, chuẩn bị các điều kiện để đưa Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị vào hoạt động trong học kỳ II năm học 2026 - 2027, mời con em các tỉnh Lào giáp ranh sang học tập.

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    Chủ đề: nhân sự Quảng Trị Trường Văn hóa công an nhân dân tuyển sinh

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