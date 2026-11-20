Các thế hệ nhà giáo, viên chức và sinh viên cùng tề tựu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp tại cơ sở xã Hiệp Phước (TP.HCM) với sự tham dự của các nguyên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo TP.HCM cùng đông đảo các thế hệ nhà giáo, viên chức và sinh viên.

Nền tảng nửa thế kỷ từ những cơ sở đặc thù

Ôn lại chặng đường nửa thế kỷ đã qua, PGS.TS Huỳnh Quyền - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường - cho biết tiền thân của trường bắt nguồn từ tháng 12-1976 với hai cơ sở đào tạo là Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn Phân hiệu phía Nam và Trường Trung học Đo đạc và Bản đồ II đặt những viên gạch đầu tiên cho nguồn nhân lực chuyên môn đặc thù.

Trải qua bước chuyển mình lên bậc cao đẳng năm 2006 và chính thức trở thành Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vào ngày 19-8-2011, nhà trường đã từng bước mở rộng quy mô, đào tạo hàng chục ngàn nhân lực chất lượng cao và thực hiện nhiều công trình nghiên cứu phục vụ thiết thực cho ngành, địa phương và đất nước

PGS.TS Huỳnh Quyền - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DUYÊN PHAN

"50 năm là chiều sâu truyền thống, còn 15 năm thành lập trường đại học là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành. Bản sắc của trường được định hình từ những lĩnh vực gắn bó mật thiết với tương lai phát triển của đất nước: Đất - Nước - Khí quyển - Không gian - Môi trường", PGS.TS Huỳnh Quyền nhấn mạnh.

Năm mũi nhọn cho giai đoạn mới

Hướng tới giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và ứng phó biến đổi khí hậu, lãnh đạo Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm để bứt phá:

Nâng cao chất lượng đào tạo: Hiện đại hóa chương trình theo hướng liên ngành, giàu tính ứng dụng, gắn kết thực tiễn nghề nghiệp, chú trọng ngoại ngữ và năng lực công nghệ số cho người học.

Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao: Thúc đẩy các đề tài khoa học có khả năng thương mại hóa, đưa kết quả nghiên cứu đi vào giải quyết các bài toán cụ thể của quản lý và đời sống.

Đổi mới quản trị đại học: Phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao; thực hiện quản trị minh bạch, hiệu quả, gắn tự chủ đại học với trách nhiệm giải trình.

Mở rộng kết nối xã hội: Thúc đẩy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Xây dựng môi trường nhân văn: Tạo dựng không gian học thuật đoàn kết, tôn trọng sự khác biệt và khơi dậy tinh thần cống hiến ở mỗi giảng viên, sinh viên.

Các thế hệ nhà giáo, viên chức và sinh viên cùng tề tựu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Dịp này, nhà trường cũng chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động Phòng Truyền thống tại khu vực nhà A1.

Không gian trưng bày là nơi lưu giữ những tư liệu, hình ảnh quý giá về hành trình 50 năm vượt khó vươn lên của các thế hệ thầy và trò.