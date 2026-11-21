Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM - 50 năm hình thành và phát triển

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, 15 năm thành lập trường đại học, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

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