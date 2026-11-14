Trường đại học Ngoại thương thành lập Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng, đào tạo AI, blockchain

Sinh viên Trường đại học Ngoại thương - Ảnh: FTU

Ngày 14-11, Trường đại học Ngoại Thương (FTU) cho biết trường vừa chính thức thành lập Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng (CTAS), đánh dấu bước phát triển chiến lược trong định hướng xây dựng đại học đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, có vị thế cao tại châu Á.

Theo đó, Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng định hướng phát triển các ngành khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ đất nước cũng như đáp ứng nhu cầu thế giới.

Bên cạnh các lĩnh vực mũi nhọn như khoa học máy tính, AI, khoa học dữ liệu, trường từng bước phát triển các hướng công nghệ chiến lược phù hợp với nhu cầu xã hội và thế mạnh Trường đại học Ngoại thương, như an toàn hệ thống và an ninh mạng, blockchain, tính toán lượng tử, các hệ thống thông minh và tự động hóa…

Theo Trường đại học Ngoại thương, ngay từ khi thành lập, Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng quy tụ đội ngũ lãnh đạo và giảng viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, giàu kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo và quản lý đại học.

Trường tiếp tục đẩy mạnh thu hút các tiến sĩ, chuyên gia và nhà khoa học có uy tín trong nước, quốc tế, hình thành môi trường học thuật chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế.

GS.TS Lê Sỹ Vinh đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng. Ông là nhà khoa học, chuyên gia công nghệ uy tín trên thế giới trong lĩnh vực khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và khoa học sức khỏe với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và tư vấn cho các Tập đoàn và doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam.

Trước đó, tháng 8-2026, Trường đại học Ngoại thương đã công bố thành lập 4 trường trực thuộc gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Kinh doanh, Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt - Nhật, Trường Luật và Khoa học chính trị.