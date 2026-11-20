Đại diện chủ đầu tư trao quyết định, chúc mừng Hội đồng Trường đại học Kinh Bắc - Ảnh: THU HƯƠNG

Ngày 20-11, trong Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Trường đại học Kinh Bắc (TP Bắc Ninh) công bố các quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng trường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, ông Đặng Sĩ Sảo giữ chức chủ tịch Hội đồng trường. Ông Dương Xuân Thoa giữ chức phó chủ tịch Hội đồng trường và bà Đoàn Hà Chi làm thư ký Hội đồng trường.

Ông Đặng Sĩ Sảo (79 tuổi), từng đảm nhiệm nhiều vị trí như phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND TP Bắc Ninh (cũ).

Trong khi đó PGS.TS Nguyễn Văn Hòa giữ chức hiệu trưởng Trường đại học Kinh Bắc nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Hòa đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường từ năm 2021.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường đại học Kinh Bắc - mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, lấy người học làm trung tâm trong hoạt động đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Văn Hòa cho biết nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ, tạo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, đoàn kết, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, giảng viên phát huy năng lực và được ghi nhận xứng đáng - Ảnh: THU HƯƠNG

Trước đó vào tháng 8-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường đại học Kinh Bắc tiếp tục tổ chức đào tạo một số ngành sau khi hết thời hạn đình chỉ. Cụ thể, 12 ngành đào tạo trình độ cử nhân và thạc sĩ của trường bị đình chỉ trong 9 tháng, gồm y khoa, y học cổ truyền, dược học, luật, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh... Hiện Trường đại học Kinh Bắc đang hoàn thiện thủ tục để mở lại ngành ngôn ngữ Anh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và đào tạo trình độ thạc sĩ ngành luật kinh tế. Trường đại học Kinh Bắc có trụ sở ở phường Vũ Ninh (Bắc Ninh), thành lập năm 2012 theo quyết định của Thủ tướng. Những năm qua, trường có nhiều lùm xùm trong điều hành và đào tạo của ngôi trường này do tranh chấp quyền đại diện pháp luật và quyền điều hành tại Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ và Trường đại học Kinh Bắc. Tháng 10-2024, ông Nguyễn Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường đại học Kinh Bắc - đã ký thông báo khẩn và cho biết ông Phạm Ngọc Trúc và bà Đào Thị Bích Thủy được bổ nhiệm không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục, trình tự do pháp luật quy định, quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Vì vậy ông Trúc và bà Thủy không có tư cách phó hiệu trưởng Trường đại học Kinh Bắc.

Vụ 160 bằng đại học cấp sai quy định: Trường đại học Kinh Bắc đã thu hồi, cấp đổi hơn 40 bằng Trường đại học Kinh Bắc cho biết đã thu hồi được khoảng 40 bằng tốt nghiệp đại học cấp sai quy định và đang thông báo, vận động người học cấp đổi, nhận bằng mới.



