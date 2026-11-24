Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng trên toàn cầu - Ảnh: DNCC

Cùng dấu ấn Thiền Cà Phê tại Liên Hợp Quốc, Nhật Bản và được UNESCO chọn là trải nghiệm văn hóa đặc sắc giới thiệu với thế giới, đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 23 năm ra mắt thương hiệu cà phê G7 (23-11-2003 – 23-11-2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), tiếp tục đưa cà phê Việt Nam ra thế giới.

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend liên tục mở mới ở nước ngoài

Trong tháng 11-2026, Trung Nguyên Legend liên tục mở mới gần 15 không gian mới tại Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc. Tại Mỹ, từ ngày 14 đến 22-11, doanh nghiệp khai trương 4 địa điểm mới, gồm hai không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend và hai cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee tại các bang Oregon, California và Texas.

Ngày 20-11, Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend khai trương tại Beaverton, bang Oregon. Một ngày sau đó, không gian tại Huntington Beach, bang California cũng đón khách. Hai cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee lần lượt khai trương tại Austin, bang Texas (14-11) và Chino Hills, bang California (21-11). Đến ngày 29-11, không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend Philadelphia (Pennsylvania) chính thức kỷ niệm 1 năm hiện diện tại thành phố lớn thứ 5 của nước Mỹ.

Đông đảo người yêu cà phê tại Mỹ hào hứng khám phá không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend tại Beaverton, bang Oregon trong ngày khai trương - Ảnh: DNCC

Đến nay, hệ thống Trung Nguyên Legend tại thị trường này hiện có 16 không gian và cửa hàng thuộc ba mô hình Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee, phân bố tại các thành phố như Los Angeles, Long Beach, Portland, Houston, Philadelphia và Carrollton.

Các không gian quán của Trung Nguyên Legend được phát triển theo mô hình kết hợp sản phẩm cà phê với trải nghiệm văn hóa. Điểm đáng chú ý là cách doanh nghiệp giới thiệu ba nền văn minh cà phê Ottoman, Roman và Thiền thông qua không gian, thực đơn, hệ sản phẩm và văn hóa thưởng lãm.

Hương vị và phong cách thưởng lãm cà phê đặc biệt đến từ Việt Nam tạo sức hút đặc biệt, khác biệt với người yêu cà phê quốc tế tại Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend Huntington Beach - Ảnh: DNCC

Tại các không gian mới Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend, trải nghiệm cà phê mang phong cách Việt Nam thu hút sự quan tâm của khách hàng địa phương và quốc tế. Một số hình ảnh, video được khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự chú ý dành cho không gian mang dấu ấn văn hóa Việt, cùng những thức uống như cà phê trứng và Cà Phê Thiền. Đây là những trải nghiệm được một số khách hàng nhận xét có nét khác biệt so với mô hình quán cà phê phổ biến tại Mỹ.

Cửa hàng mới Trung Nguyên E-Coffee khai trương tại Austin, bang Texas tiếp tục thu hút đông đảo giới trẻ, người yêu cà phê tại Mỹ - Ảnh: DNCC

Với mô hình cà phê chuyên biệt, Trung Nguyên E-Coffee tích hợp không gian cà phê, hệ sản phẩm bán lẻ và thực đơn đồ uống đa dạng. Hai cửa hàng mới tại Austin (Texas) và Chino Hills (California) nâng tổng số điểm bán E-Coffee tại Mỹ lên 9.

Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend được chuyên trang kinh tế Business Weekly Taiwan giới thiệu là mô hình "trải nghiệm cà phê - văn hóa - lối sống" độc đáo từ Việt Nam ra thế giới - Ảnh: DNCC

Tại Trung Quốc, hai không gian mới sẽ được khai trương trong tháng 11 và 12-2026, nâng tổng số quán của Trung Nguyên Legend tại thị trường này lên hơn 30, tập trung ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang…

Trung Nguyên Legend trở thành "thương hiệu cà phê đến từ Đông Nam Á có số lượng quán nhiều nhất tại Trung Quốc". Ngày 21-11, Trung Nguyên Legend được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải trao chứng nhận "Không gian Văn hóa", ghi nhận hoạt động giới thiệu văn hóa cà phê Việt Nam tại địa phương.

Tại thị trường trong nước, gần 10 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee cũng được khai trương trong tháng 11 tại TPHCM, Khánh Hòa, Đồng Nai và Vĩnh Long.

Hệ thống quán Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng tại Mỹ, Trung Quốc, tạo sức hút bởi hệ sản phẩm, văn hóa thưởng lãm theo ba văn minh cà phê và không gian đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam - Ảnh: DNCC

Mở rộng đưa cà phê Việt Nam hiện diện trên toàn cầu

Song song với phát triển hệ thống quán, Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng hoạt động phân phối sản phẩm G7, Trung Nguyên và Trung Nguyên Legend thông qua hệ thống bán lẻ và các kênh thương mại hiện đại. Theo doanh nghiệp, sản phẩm hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và nhiều thị trường tại ASEAN, châu Âu.

ASEAN đang trở thành một trong những khu vực trọng điểm trong chiến lược phát triển quốc tế của doanh nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2026, doanh thu tại khu vực này tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Trung Nguyên Legend đang mở rộng hệ thống phân phối tại Campuchia, Lào, Philippines và Malaysia, đồng thời từng bước đưa sản phẩm vào Indonesia, Brunei và Myanmar. Tại Philippines, sản phẩm đã được phân phối qua hệ thống SM Supermarket.

Top 3 Miss World 2026 thích thú khám phá hệ sản phẩm cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend tại không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend - Ảnh: DNCC

Ở Hàn Quốc, trong quý 4-2026, doanh nghiệp triển khai chương trình quảng bá G7 với chủ đề "G7 sưởi ấm từng ngày", tổ chức hoạt động Coffee Truck tại Seoul Fashion Week và các chương trình trải nghiệm tại trường đại học, khu văn phòng, sự kiện thể thao.

Tại Trung Đông, sản phẩm Trung Nguyên Legend đã có mặt trong một số hệ thống siêu thị tại Ả Rập Xê Út như Othaim, Lulu và Q Supermarket. Từ ngày 16 đến 21-11, doanh nghiệp cũng tham gia đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk quảng bá cà phê Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ở Nga, sản phẩm G7 và Trung Nguyên Legend tham gia triển lãm Interfood Ural, được trao giải "Visitor Choice" theo bình chọn của khách tham quan. Doanh nghiệp cũng tham gia Hội nghị thường niên Amazon Global Selling 2026 tại Hà Nội, nhằm kết nối và tìm kiếm cơ hội phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, hướng đến các thị trường như Mỹ và châu Âu.

Trung Nguyên Legend liên tục đẩy mạnh quảng bá hệ sản phẩm cà phê năng lượng, tạo dấu ấn đặc biệt tại các thị trường hàng đầu Mỹ, Trung Quốc, Nga, ASEAN, Ấn Độ, Dubai, Canada… - Ảnh: DNCC

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Trung Nguyên Legend tham gia nhiều chương trình văn hóa, đối ngoại và hợp tác quốc tế nhằm giới thiệu cà phê Việt Nam đến công chúng nước ngoài.

Trong tháng 10-2026, doanh nghiệp tham gia Lễ hội Cà phê Quốc tế Lục Gia Chủy tại Thượng Hải (Trung Quốc), chương trình Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức và lễ hội Boun Ork Phansa tại Lào.

Ngày 21-11, Trung Nguyên Legend đồng hành cùng chương trình V-Beyond Concert – North America 2026 tại Mỹ. Với thông điệp "Beyond Coffee – Awakened Coffee", hoạt động đồng hành cùng nghệ sĩ, cộng đồng người Việt và thế hệ trẻ ở nước ngoài, hướng đến kết nối cà phê với âm nhạc và văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Doanh nghiệp cũng đang tích cực đồng hành cùng các chương trình văn hóa, đối ngoại và hợp tác quốc tế nhằm lan tỏa văn hóa cà phê Việt Nam trên toàn cầu. Nổi bật trong đó, Trung Nguyên Legend nỗ lực đưa Thiền Cà Phê ghi dấu tại Liên Hợp Quốc, Nhật Bản và được UNESCO lựa chọn là một trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam để giới thiệu với thế giới.

Với các hoạt động văn hóa, đối ngoại cùng sự hiện diện rộng khắp của hệ thống quán, sản phẩm trên toàn cầu, Trung Nguyên Legend tiếp tục kiến tạo hành trình quảng bá đa chiều cho cà phê Việt Nam, khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu.