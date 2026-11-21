Mỏ cát TH8 được đấu giá trúng 79 tỉ đồng, cao hơn 33 lần giá khởi điểm - Ảnh: QUANG HÀ

Ngày 21-11, theo Sở Công Thương Quảng Trị, hồ sơ xin thăm dò mỏ cát sỏi TH8 của Công ty cổ phần Phúc Thịnh Quảng Trị đang chờ ý kiến thẩm định từ phường Quảng Trị.

Phường đề nghị không cấp phép vì nguy cơ sạt lở

Mỏ TH8 rộng 7,24ha, nằm trên sông Thạch Hãn, đoạn qua khu phố Như Lệ, phường Quảng Trị. Tại cuộc đấu giá ngày 29-6, từ mức khởi điểm 2,35 tỉ đồng, công ty này trúng giá 79 tỉ đồng, gấp hơn 33 lần. Ngày 15-7, UBND tỉnh công nhận kết quả.

Ngày 13-8, công ty nộp hồ sơ xin thăm dò. Khi được lấy ý kiến thẩm định, ngày 28-8, UBND phường Quảng Trị đề nghị không cấp phép.

Theo UBND phường, mỏ nằm sát điểm sạt lở bờ sông ở thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ cũ (nay là khu phố Như Lệ).

Một phần mỏ thuộc bãi bồi người dân đang trồng hoa màu và cây ném, sản phẩm OCOP của địa phương, phần khác nằm trong hành lang an toàn đường dây 500kV và luồng đường thủy nội địa.

Khu vực này có dòng chảy phức tạp, năm nào cũng sạt lở. Năm 2022, sạt lở gần khu vực này làm sập nhà dân, một người tử vong. Người dân Như Lệ nhiều lần kiến nghị vì lo khoan thăm dò làm sạt lở thêm.

Phường cũng nêu sông Thạch Hãn gắn với 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, mang giá trị lịch sử và tâm linh đặc biệt. Vì vậy địa phương đề nghị không cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên đoạn từ đập thủy lợi Nam Thạch Hãn về cầu Thành Cổ.

Ngày 2-11, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ. Theo công ty, do phường chưa thống nhất nên hồ sơ chưa được trình cấp phép, làm chậm tiến độ dự án. Theo quy định, trong 9 tháng từ ngày có quyết định trúng đấu giá, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thăm dò. Đến nay là đã hơn 4 tháng.

Doanh nghiệp cho rằng ý kiến của phường chưa có số liệu quan trắc, kết luận chuyên môn hay bản đồ phạm vi ảnh hưởng.

Điểm cuối của mỏ ở phía hạ lưu cách bến thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn 6km theo đường chim bay. Công ty cũng cho rằng khu vực người dân trồng trọt là bãi bồi nằm trong lòng sông, thường xuyên ngập nước, chỉ trồng rau màu vào mùa khô.

Sở Công Thương Quảng Trị cho hay bước thăm dò là quyền theo luật định, chưa phải là cấp phép khai thác - Ảnh: QUANG HÀ

Thăm dò mỏ cát chưa phải khai thác

Ngày 13-11, Sở Công Thương họp với UBND phường Quảng Trị và doanh nghiệp. Theo phương án, doanh nghiệp dự kiến khoan 7 lỗ và đo đạc trắc địa để xác định chất lượng, trữ lượng cát, sỏi. Lãnh đạo UBND phường cho biết những dự án nhạy cảm về môi trường, liên quan đến ý kiến người dân phải báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Theo Sở Công Thương, mỏ TH8 được đưa vào quy hoạch và đấu giá đúng trình tự, có lấy ý kiến địa phương. Luật Địa chất và khoáng sản quy định tổ chức trúng đấu giá có quyền được cấp phép thăm dò, khai thác sau khi hoàn thành thủ tục. Tuy vậy quyền này không có nghĩa doanh nghiệp đương nhiên được cấp phép, mà vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện, hồ sơ và yêu cầu kỹ thuật.

Sở cũng nhấn mạnh công ty mới xin thăm dò, chưa phải khai thác. Muốn khai thác, doanh nghiệp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tham vấn người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp. Theo sở, nhu cầu cát, sỏi cho các công trình trong tỉnh rất lớn, việc thăm dò các mỏ đã đấu giá là cần thiết để bổ sung nguồn cung hợp pháp.

Sở Công Thương đề nghị phường nói rõ đồng ý hay không với việc cấp phép thăm dò. Nếu không đồng ý, phường phải nêu lý do, căn cứ thực tế và không đặt thêm thủ tục, điều kiện ngoài quy định pháp luật.

Ngày 18-11, UBND tỉnh Quảng Trị giao Chủ tịch UBND phường Quảng Trị khẩn trương rà soát, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy phường và gửi văn bản chính thức đến Sở Công Thương để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.