Tình huống bóng chạm tay Gyokeres gây tranh cãi trong trận Arsenal gặp Man City - Ảnh: MIRROR

Rạng sáng 30-11, tại vòng 12 Giải ngoại hạng Anh, Arsenal có trận hòa 2-2 trước Man City trên sân nhà Emirates. "Pháo thủ" có một trận đấu vất vả khi hai lần bị dẫn trước và phải đi tìm bàn gỡ.

Trận đấu này cũng xuất hiện nhiều tranh cãi liên quan đến trọng tài, nhất là ở giai đoạn cuối trận. Tình huống được nhắc đến nhiều nhất xảy ra ở phút 90+6, khi một cầu thủ Man City đánh đầu đưa bóng trúng tay Gyokeres trong vòng cấm Arsenal.

Bóng chạm tay là khá rõ, và tưởng chừng như Man City sẽ có phạt đền. Nhưng rồi sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính John Brooks vẫn xua tay nói không. Nếu ông công nhận phạt đền, thì Man City hoàn toàn có thể ấn định tỉ số 3-2. Nhưng cuối cùng, hai đội cùng ra về với một điểm.

Thông báo của Premier League về pha bóng chạm tay Gyokeres - Ảnh chụp màn hình

Không lâu sau, một trong những tài khoản chính thức của Giải ngoại hạng Anh có tên "Premier League Match Centre" đã lên tiếng về quyết định của trọng tài.

Trên mạng xã hội X, trang này chia sẻ về quyết định cuối cùng cũng như đoạn hội thoại giữa ông John Brooks với phòng VAR. Đáng nói là cả 2 bên cùng có vẻ đồng ý về chuyện bóng trúng tay Gyokeres. Nhưng rồi họ vẫn chọn không thổi phạt đền.

Cụ thể thì Premier League Match Centre viết rằng: "Phút 90+6, quyết định không thổi phạt đền cho Manchester City trong tình huống Gyokeres có khả năng để bóng chạm tay đã được VAR kiểm tra và xác nhận.

Trọng tài John Brooks: Bóng có lẽ đã chạm tay, nhưng tôi không nghĩ là do cố tình

VAR: Tay trái, bóng chạm tay trái, khép sát người".

Dù vậy, lời giải thích này vẫn không thể làm thỏa mãn người hâm mộ. Điều đáng nói là không ít CĐV Arsenal cũng cảm thấy may mắn khi họ thoát được một quả phạt đền.

Bên cạnh pha bóng chạm tay Gyokeres, truyền thông Anh còn đặt dấu hỏi về việc công nhận bàn gỡ hòa 2-2 của Arsenal được ghi do công của Jurrien Timber ở phút 83. Nhiều người thắc mắc vì sao trọng tài không thổi phạt lỗi của trung vệ Gabriel với thủ thành Donnarumma, cũng như việc bóng có vẻ đã chạm tay Timber.