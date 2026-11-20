Các bác sĩ khoa nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Liên tiếp trường hợp xoắn tinh hoàn khi trời lạnh

Theo chia sẻ của khoa nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ngày 19-11, các bác sĩ đã phải phẫu thuật hai trường hợp xoắn tinh hoàn ở nam giới trẻ tuổi. Đáng tiếc, cả hai bệnh nhân đều nhập viện khi tổn thương đã quá nặng, tinh hoàn chuyển màu tím đen do thiếu máu kéo dài, không còn khả năng bảo tồn.

Trước đó, ngày 12-11, khi thời tiết trở lạnh tại miền Bắc, khoa cũng tiếp nhận một nam thanh niên 19 tuổi nhập viện cấp cứu vì đau vùng bìu đột ngột, dữ dội, tình trạng đau mới xuất hiện khoảng hai giờ.

Qua thăm khám và siêu âm Doppler, bác sĩ phát hiện tinh hoàn trái mất hoàn toàn tín hiệu mạch máu. Nhận định đây là tình trạng cấp cứu tối khẩn, ê kíp nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ và đưa người bệnh vào phẫu thuật.

Nhờ được can thiệp trong khoảng thời gian sớm, các bác sĩ đã tháo xoắn thành công, giúp tinh hoàn phục hồi tưới máu và được bảo tồn. Đồng thời, hai tinh hoàn được cố định nhằm giảm nguy cơ xoắn tái phát. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt.

Xoắn tinh hoàn: Cấp cứu không thể chờ đợi

Các bác sĩ cho hay xoắn tinh hoàn, hay xoắn thừng tinh, là tình trạng thừng tinh bị xoắn, làm cản trở hoặc chặn nguồn máu nuôi tinh hoàn. Nếu không được tháo xoắn kịp thời, mô tinh hoàn sẽ bị thiếu máu, tổn thương không hồi phục và có thể hoại tử, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt trong độ tuổi 12-20. Triệu chứng thường xuất hiện đột ngột, kể cả khi người bệnh đang ngủ, vào ban đêm hoặc rạng sáng.

Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp có tâm lý ngại ngùng khi xuất hiện triệu chứng ở vùng kín, hoặc nhầm lẫn với đau bụng, viêm nhiễm thông thường nên tự mua thuốc giảm đau, chờ bệnh tự khỏi. Sự chậm trễ này có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội bảo tồn tinh hoàn.

Theo các bác sĩ, thời gian là yếu tố quyết định khả năng cứu tinh hoàn. Trong khoảng 6 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng, khả năng bảo tồn tinh hoàn thường cao, có thể đạt 90-100% trong các trường hợp được can thiệp sớm.

Sau 6-12 giờ, khả năng bảo tồn giảm đáng kể, khoảng 50%. Nếu để quá 24 giờ, nguy cơ hoại tử và phải cắt bỏ tinh hoàn rất cao.

Các mốc thời gian trên chỉ mang tính tham khảo, bởi mức độ tổn thương còn phụ thuộc vào độ xoắn và thời gian thừng tinh bị thiếu máu.

Vì vậy, không nên chờ đủ 6 giờ mới đi viện mà cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ.

Trời lạnh cần chú ý những dấu hiệu bất thường

Các bác sĩ cho biết xoắn tinh hoàn có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong năm, tuy nhiên một số nghiên cứu ghi nhận số trường hợp mắc bệnh có xu hướng tăng trong những tháng lạnh.

Một tài liệu nghiên cứu được chia sẻ trên ResearchGate ghi nhận 81% bệnh nhân khởi phát triệu chứng khi nhiệt độ không khí dưới 15 độ C; tỉ lệ xoắn tinh hoàn được ghi nhận cao nhất vào mùa xuân và mùa đông, lên tới 36,2%.

Mối liên quan giữa nhiệt độ môi trường và xoắn tinh hoàn được cho là có thể liên quan đến phản ứng co cơ bìu khi trời lạnh.

Khi nhiệt độ giảm, cơ bìu co lại để điều chỉnh vị trí và giữ nhiệt cho tinh hoàn. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định việc co cơ bìu do lạnh trực tiếp gây ra xoắn tinh hoàn.

Để nhận biết sớm, các bác sĩ khuyến cáo cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu sau: đau đột ngột, dữ dội ở một bên bìu, có thể lan lên vùng bẹn, bụng dưới hoặc vùng chậu. Bìu sưng, đau, có thể đỏ hoặc đổi màu. Tinh hoàn bên đau có thể nằm cao hơn bình thường hoặc ở vị trí bất thường. Người bệnh có thể kèm buồn nôn, nôn hoặc đau bụng.

Khi xuất hiện những biểu hiện này, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để được thăm khám, đánh giá và xử trí. Không tự chườm nóng, xoa bóp, cố gắng tự tháo xoắn hoặc chỉ sử dụng thuốc giảm đau tại nhà.

Các bác sĩ nhấn mạnh xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa, không thể trì hoãn vì tâm lý e ngại hay chủ quan. Đặc biệt, phụ huynh có con trai trong độ tuổi dậy thì cần trang bị kiến thức nhận biết bệnh, hướng dẫn trẻ chủ động chia sẻ khi có biểu hiện đau vùng bìu.