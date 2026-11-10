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Triệu tập người đàn ông đi xe không trả tiền còn đuổi đánh tài xế trên đường Ký Con

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Công an TP.HCM đã triệu tập làm việc đối với người đàn ông đi xe công nghệ nhưng không trả tiền mà còn đuổi đánh tài xế.

Triệu tập người đàn ông đi xe không trả tiền còn đuổi đánh tài xế trên đường Ký Con - Ảnh 2.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đuổi, tấn công tài xế xe công nghệ tại khu vực đường Ký Con, phường Bến Thành gây bức xúc dư luận - Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội

Ngày 10-11, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM củng cố hồ sơ để xử lý đối với ông P.V.L. (39 tuổi, quê Vĩnh Long) về hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi rượt đuổi, tấn công tài xế xe công nghệ tại khu vực đường Ký Con, phường Bến Thành gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành khẩn trương xác minh, mời 2 người liên quan về làm việc.

Triệu tập người đàn ông đi xe không trả tiền còn đuổi đánh tài xế trên đường Ký Con - Ảnh 3.

Ông P.V.L. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 4h40 ngày 7-11, ông P.V.L. đặt xe Grab do ông Y. (30 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển, đi từ đường Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông đến số 54 Ký Con, phường Bến Thành. 

Khi đến nơi, do ông L. không có tiền trả tiền xe nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20 phút sau, em của ông L. đến trả tiền cho tài xế. Tuy nhiên, trong lúc nam tài xế đang trả lại tiền thừa thì ông L. tấn công vào vùng đầu và lưng ông Y. bằng tay.

Lúc này, ông Y. sử dụng điện thoại ghi lại sự việc thì ông L. tiếp tục rượt đuổi, tạo nên hình ảnh được ghi nhận trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Triệu tập người đàn ông đi xe không trả tiền còn đuổi đánh tài xế trên đường Ký Con - Ảnh 3.Bắt khẩn cấp ba người đánh nhau từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông ở phường Thới An

Ngày 28-10, Công an phường Thới An (TP.HCM) cho biết đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba người liên quan vụ đánh nhau trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, gây mất an ninh, trật tự khu vực.

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    Chủ đề: Công an TP.HCM cảnh sát hình sự phường bến thành gây rối trật tự công cộng

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