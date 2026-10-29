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Triển lãm chia tay Jujutsu Kaisen và những bí mật lần đầu hé lộ

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TÔ CƯỜNG
TÔ CƯỜNG
TÔ CƯỜNG

Triển lãm kỷ niệm của Jujutsu Kaisen sẽ giới thiệu loạt tư liệu chưa từng công bố về Jujutsu Kaisen Modulo, đồng thời hé lộ quá trình sáng tạo của tác giả Gege Akutami và những chi tiết mới về hồi kết của bộ manga đình đám.

Triển lãm chia tay Jujutsu Kaisen và những bí mật lần đầu hé lộ - Ảnh 1.

Theo Oricon, triển lãm Jujutsu Kaisen Final Exhibition của Gege Akutami sẽ được bổ sung khu vực trưng bày dành riêng cho Jujutsu Kaisen Modulo, phần truyện tiếp nối đưa người hâm mộ đến với thế hệ nhân vật mới của thế giới chú thuật - Ảnh: Shonen Jump

Sự kiện Jujutsu Kaisen Final Exhibition dự kiến diễn ra tại quảng trường Triangle Plaza thuộc tòa nhà Shinjuku Sumitomo, Tokyo, từ ngày 25-12-2026 đến 25-1-2027.

Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường của bộ manga từng tạo nên cơn sốt toàn cầu, triển lãm còn mở ra cơ hội khám phá những bản phác thảo, thiết kế nhân vật và tư liệu hậu trường ít được biết đến. 

Đặc biệt, các nội dung liên quan đến Jujutsu Kaisen Modulo hứa hẹn giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn cách Gege Akutami phát triển câu chuyện sau khi phần truyện chính khép lại.

Câu chuyện đằng sau Jujutsu Kaisen Modulo 

Jujutsu Kaisen Modulo là phần truyện tiếp nối do Gege Akutami chấp bút, với Yuji Iwasaki đảm nhận phần minh họa. Tác phẩm được đăng trên tạp chí Weekly Shonen Jump từ tháng 9-2025 đến tháng 3-2026, gồm 25 chương, sau đó được tập hợp thành ba tập truyện.

Khác với việc chỉ giới thiệu những hình ảnh hoàn thiện, khu vực trưng bày mới sẽ tập trung vào quá trình sáng tạo, từ những ý tưởng ban đầu đến khi các nhân vật và tình tiết được định hình trên trang truyện. 

Tại sự kiện, người tham quan có thể tiếp cận các bản thiết kế nhân vật nguyên bản, storyboard do Akutami thực hiện cùng nhiều tài liệu hiếm khác - Ảnh: Shonen Jump

Những tư liệu này đặc biệt có ý nghĩa với người hâm mộ muốn tìm hiểu cách tác giả xây dựng thế giới và phát triển nhân vật. Trong manga, một thay đổi nhỏ ở thiết kế, biểu cảm hay bố cục khung hình cũng có thể ảnh hưởng đến cách độc giả cảm nhận câu chuyện. Việc công bố các bản phác thảo ban đầu vì thế giúp hé lộ phần công việc phía sau những trang truyện hoàn chỉnh.

Jujutsu Kaisen Modulo đánh dấu bước chuyển tiếp đáng chú ý của thương hiệu sau khi câu chuyện về Yuji Itadori và các chú thuật sư khép lại. 

Việc triển lãm dành riêng không gian cho phần truyện này cho thấy sức hút của thế giới Jujutsu Kaisen không chỉ nằm ở những nhân vật quen thuộc, mà còn ở khả năng mở rộng câu chuyện sang một thế hệ mới.

Bên cạnh các tư liệu chuyên môn, ban tổ chức cũng giới thiệu những sản phẩm lưu niệm dành cho khách tham quan. Đáng chú ý là túi tote lấy cảm hứng từ năng lực Triển khai lãnh địa (Domain Expansion), cùng các mô hình acrylic, nhãn dán đặc biệt, móc khóa, huy hiệu và mô hình diorama.

Gege Akutami tiếp tục giải mã bí mật

Bên cạnh phần trưng bày về Jujutsu Kaisen Modulo, triển lãm còn mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn về hồi kết của bộ manga gốc. 

Gege Akutami dự kiến chia sẻ những bình luận bổ sung, làm rõ các tầng ý nghĩa trong phần truyện cuối, đồng thời giải đáp thắc mắc liên quan đến trận chiến Shinjuku Showdown thông qua hình thức hỏi đáp đặc biệt.

Dù manga gốc đã kết thúc, Jujutsu Kaisen vẫn duy trì sức hút thông qua các dự án chuyển thể. Mùa anime thứ ba, mang tên The Culling Game, ra mắt vào tháng 1-2026, trong khi mùa thứ tư cũng đã được xác nhận sẽ tiếp tục được sản xuất - Ảnh: MAPPA

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý đối với độc giả vẫn còn nhiều câu hỏi sau khi câu chuyện đi đến hồi kết. Shinjuku Showdown là một trong những phần truyện tập trung nhiều diễn biến quan trọng nhất, quy tụ các cuộc đối đầu quyết định số phận của nhiều nhân vật chủ chốt.

Triển lãm cũng sẽ trưng bày những tư liệu chưa từng công bố từ các tập 28 đến 30, bao gồm storyboard, bản nháp và thiết kế bối cảnh. Những tài liệu này cho phép người hâm mộ nhìn lại quá trình xây dựng các chương cuối, đồng thời hiểu thêm cách Akutami chuyển những ý tưởng ban đầu thành các cảnh truyện hoàn chỉnh.

Tập 30 của Jujutsu Kaisen được phát hành tại Nhật Bản vào ngày 25-12-2024, đánh dấu thời điểm bộ manga kết thúc. Triển lãm cuối cùng diễn ra gần đúng hai năm sau khi tác phẩm khép lại, tạo cơ hội để độc giả nhìn lại toàn bộ hành trình của thương hiệu.

Triển lãm chia tay Jujutsu Kaisen và những bí mật lần đầu hé lộ - Ảnh 4.Tom Cruise thăm MAPPA, đặc biệt hứng thú với Jujutsu Kaisen

Tom Cruise gây chú ý khi ghé thăm triển lãm kỷ niệm 15 năm thành lập MAPPA tại Nhật Bản, tìm hiểu các bản vẽ key animation của Jujutsu Kaisen và trao đổi với họa sĩ về sự tương đồng giữa anime và điện ảnh người đóng.

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    Chủ đề: Gege Akutami Weekly Shonen Jump manga anime Jujutsu Kaisen

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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