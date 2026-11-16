Tràn lan nhạc rác (Kỳ 1): Khi 'Con mèo xuân', 'Ăm Chã Húi', 'Bá dơ Châu Đốc'... đầu độc trẻ thơ

Nhạc rác hiện diện trong đời sống hằng ngày mỗi khi bất kỳ ai lướt TikTok - Ảnh: HY THÀNH

Chưa bao giờ việc phát hành và lan truyền một ca khúc lại dễ dàng như hiện nay. Chỉ với vài thao tác trên YouTube, TikTok hay Facebook Reels, một đoạn nhạc có thể nhanh chóng trở thành trào lưu, xuất hiện trong hàng triệu video và tiếp cận nhiều nhóm khán giả, theo chân trẻ em vào đến trường học.

Đáng chú ý, không ít sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi bởi ca từ nhảm nhí, dung tục, gợi dục hoặc cố tình sử dụng những cách diễn đạt gây sốc để thu hút sự chú ý. Một số ca khúc còn tận dụng lối chơi chữ, nói lái, biến tấu ngôn từ.

Nhạc rác xâm chiếm mạng xã hội

Thị trường âm nhạc Việt Nam năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm gây tranh luận về chất lượng ca từ và cách thể hiện.

Con mèo xuân của TikToker Chị Phiến (Khuyến Dương) là trường hợp nổi bật. Ca khúc bị nhận xét có phần lời ngô nghê, thiếu liên kết và không truyền tải thông điệp rõ ràng. Ngay từ đầu bài, những câu hát như "Hông như cua, đạp lên ai để sống", "Cái quái quỷ gì cũng nhắc tại tui" tạo cảm giác khó hiểu. Đến điệp khúc, cụm từ "Tui á, tại tui á" được lặp lại cùng hình ảnh "con mèo kêu meo meo".

Trên nền nhạc điện tử sôi động, cách thể hiện cùng phần lời rời rạc khiến sản phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có người xem đây là nội dung giải trí vui nhộn, trong khi số khác cho rằng ca khúc thể hiện sự dễ dãi trong sáng tác.

Một sản phẩm khác là Biết yêu rồi đấy của Võ Lê Mi và Bìn. Ca khúc gây chú ý ngay từ câu hát "Cưng vô lây, cây vô lưng, mà ưng anh ghê". Lối chơi chữ này bị nhiều khán giả nhận xét gượng ép và dễ tạo liên tưởng nhạy cảm.

Đến giữa năm, những cái tên như Gián Đáng Iu Hongg?, Ăm Chã Húi của Lâm Thằn Lằn, Bá dơ Châu Đốc của Triệu Tài Tân hay Zombie V4 của Bloodring tiếp tục xuất hiện trong nhiều video ngắn.

Đáng chú ý, Gián Đáng Iu Hongg? khai thác tình huống cô gái đặt câu hỏi liệu người yêu có còn thương mình nếu cô biến thành một con gián. Phần đối đáp vô tri cùng câu hỏi được lặp đi lặp lại tạo nên đoạn nhạc dễ nhớ, dễ sử dụng trong các video ngắn. Âm thanh của ca khúc được sử dụng trong hơn 10 triệu video TikTok, đạt khoảng 7 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 950.000 lượt nghe trên Spotify.

Ca khúc Gián Đáng Iu Hongg? gây chú ý với ý tưởng độc lạ về chuyện tình yêu và câu hỏi liệu một người có còn được yêu thương nếu biến thành con gián - Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Ăm Chã Húi được sử dụng làm nhạc nền cho hàng triệu video ngắn. Ca khúc khai thác lối nói nhại, chơi chữ cùng giọng hát nũng nịu. Những câu như "Bé ăn bé cười bé đói bé dỗi", "Bé sợ bụng bự nên là hoy hoy hoy" được lặp lại trên nền nhạc dance pop. MV đạt gần 3 triệu lượt xem trên YouTube, trong khi âm thanh được sử dụng trong hơn 6,1 triệu video TikTok.

Chưa dừng lại ở đó, có sản phẩm còn gây tranh cãi bởi cách sử dụng ngôn từ xúc phạm phụ nữ và định kiến vùng miền. Bá dơ Châu Đốc của Triệu Tài Tân là trường hợp điển hình. Câu hát "Mấy thằng tuất bá dơ Châu Đốc" được sử dụng trong hơn 1,5 triệu video TikTok, gắn với nhiều bản remix mang màu sắc đường phố miền Tây.

Ca khúc Ăm Chã Húi của Lâm Thằn Lằn gây chú ý với ca từ ngô nghê, ấu trĩ - Ảnh: NVCC

Còn Zombie V4 của Bloodring phát hành từ năm 2025, được chú ý trở lại trong năm 2026 với tiết tấu rap dồn dập, sử dụng nhiều cụm từ tượng thanh như "Bùm, kích hỏa bùm bum". Phần lời gây sốc với cách diễn đạt mang hàm ý gợi dục. Ca khúc hiện vượt mốc 1 triệu lượt nghe trên Spotify.

Ở một hướng khác, Anh tên là của 24K.Right, NHI$M và Ann Nguyễn cũng gây tranh luận về cách xây dựng hình ảnh nam giới và phụ nữ trong lời rap. Những câu như "Bé thì gọi anh là chú, còn ba em gọi anh là thằng" hay "Anh yêu tất cả phụ nữ" tạo hiệu ứng rầm rộ trên mạng xã hội.

Không ít ca khúc gây tranh cãi về ca từ vẫn được lan truyền rộng rãi trên TikTok - Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn từ những trường hợp trên, sức lan truyền của một sản phẩm âm nhạc trên mạng xã hội không đồng nghĩa với chất lượng hay sự đánh giá tích cực từ công chúng. Một ca khúc vẫn có thể thu hút hàng triệu lượt sử dụng nhờ tạo ra phản ứng mạnh, dù đó là thích thú, tò mò, tranh cãi hay thậm chí chế giễu.

Những trào lưu tưởng chừng vô hại cũng đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ: Làm thế nào để trẻ em có thể tiếp cận âm nhạc một cách lành mạnh, đồng thời biết chọn lọc những nội dung phù hợp với lứa tuổi?

Nhạc phản cảm len lỏi vào trường học

Không khó để bắt gặp những câu hát từ các trào lưu trên TikTok xuất hiện trong lời nói, trò đùa của học sinh. Từ sân trường, hành lang đến lớp học, một số em vô tư hát theo hoặc nhại lại những đoạn nhạc đang thịnh hành mà chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa ca từ. Đây được xem như một trò đùa hoặc cách bắt nhịp với bạn bè đồng trang lứa.

Cô Lê Thị Năm, giáo viên Trường mầm non Hoa Thạch Thảo (Quảng Ngãi), cho biết thường bắt gặp tình trạng này trong giờ ra chơi. Lần gần nhất, cô phát hiện một nhóm học sinh vừa cười khúc khích vừa trêu nhau bằng câu hát trong ca khúc Con mèo xuân, kèm theo những từ ngữ nhạy cảm. Khi được nhắc nhở, các em ngượng ngùng giải thích rằng chỉ đùa vui.

"Những đoạn nhạc này lan truyền rất nhanh giữa học sinh. Chỉ cần một đứa bắt chước là hôm sau cả đám hùa vào hát theo lúc nào không hay. Khi tôi nhắc, các bạn đều biết cách dùng từ như vậy là không đúng chuẩn mực, nhưng vẫn cho rằng: 'Tụi em chỉ đùa cho vui thôi mà cô'.

Tôi chỉ quản được ở lớp, còn về nhà khi lướt điện thoại thì thuật toán mạng xã hội lại đề xuất những nội dung đó. Gốc rễ vẫn phải nằm ở ý thức tự chắt lọc thông tin của các em và sự quản lý của phụ huynh" - cô Năm chia sẻ.

Trẻ em có thể bắt gặp những ca khúc với ca từ thiếu chuẩn mực khi xem video trên các nền tảng mạng xã hội - Ảnh minh họa: AI

Cùng chung mối lo ngại, cô Nguyễn Thị Oanh, giáo viên Trường TH & THCS Hương Lâm (Lâm Đồng), cho biết học sinh thường ít hát những đoạn nhạc ấy trước mặt giáo viên.

Ban đầu, có thể chỉ một vài em biết và hát theo. Tuy nhiên khi thường xuyên nghe bạn bè sử dụng, những học sinh khác cũng dần ghi nhớ và bắt chước. Đáng chú ý, một số em còn dùng những câu hát thiếu chuẩn mực để trêu chọc, công kích bạn bè, dẫn đến mâu thuẫn và gây mất trật tự trong trường học.

Theo cô Oanh, phần lớn học sinh đều hợp tác và hứa sửa đổi khi được nhắc nhở. Tuy nhiên vẫn có em xem những câu hát này là trò đùa, không có ý xúc phạm ai nên tiếp tục sử dụng.

Việc ngăn chặn tình trạng này cũng không dễ dàng bởi giáo viên khó kiểm soát hoàn toàn những nội dung học sinh tiếp xúc ngoài giờ học. Cô Oanh cho rằng phụ huynh cần định hướng để các em biết chọn lọc âm nhạc, phân biệt nội dung giải trí lành mạnh với những ca khúc có ca từ thiếu văn hóa.

Ở góc độ gia đình, chị Bùi Thị Thanh Yến (phụ huynh có con đang học cấp 2 tại Đồng Nai) cho biết từng nghe con hát theo một số đoạn nhạc đang thịnh hành trên TikTok, trong đó có những câu từ khiến chị bất ngờ. "Ban đầu tôi nghĩ con chỉ hát theo giai điệu vui tai, nhưng khi nghe kỹ ca từ mới nhận ra có những từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi. Hỏi ra thì con nói nghe bạn bè hát ở lớp, rồi xem lại trên TikTok nên thuộc lòng" - chị Yến kể. Theo chị, việc cấm trẻ sử dụng điện thoại hoàn toàn không phải giải pháp dễ thực hiện. Thay vào đó, chị cố gắng dành thời gian xem cùng con những nội dung trẻ quan tâm, giải thích vì sao một số câu hát không phù hợp và hướng con đến các sản phẩm âm nhạc lành mạnh hơn. "Có khi con không hiểu hết ý nghĩa của câu hát nên chỉ bắt chước cho vui. Vì vậy cha mẹ cần giải thích để con hiểu, chứ không nên chỉ la mắng hay cấm đoán. Tôi cũng nghĩ phụ huynh phải quan tâm hơn đến những nội dung con xem mỗi ngày, thay vì giao điện thoại cho con rồi để mặc các thuật toán đề xuất" - chị chia sẻ.



