Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

TP.HCM: Sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) từ ngày 1-1-2027. Sau khi sáp nhập, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ chính thức chấm dứt hoạt động.

TP.HCM: Sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) từ ngày 1-1-2027.

Ngày 5-11, UBND TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế TP.HCM kể từ ngày 1-1-2027.

Sau khi sáp nhập, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; bảo đảm công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

Trụ sở làm việc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại, gồm:

Cơ sở chính: số 1 đường Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.HCM.

Cơ sở Sài Gòn - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Cơ sở 2): số 125 đường Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM.

Cơ sở Phú Mỹ - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Cơ sở 3): số 106 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; tổ chức nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên tục cho viên chức, người lao động của bệnh viện; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc chuyển giao nguồn lực của Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ về Bệnh viện Nhân dân Gia Định, gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan; bảo đảm việc chuyển giao đầy đủ, đúng quy định, không làm gián đoạn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, sở có trách nhiệm hướng dẫn Bệnh viện Nhân dân Gia Định xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bệnh viện sau khi tổ chức lại.

Phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động khi thực hiện tổ chức lại theo quy định pháp luật.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ phối hợp thực hiện kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của viên chức, người lao động, bảo đảm ổn định, đồng thuận và yên tâm công tác trong quá trình tổ chức lại.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã ban hành quyết định tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế TP.HCM từ ngày 1-1-2026.

Trong tháng đầu tiên sau sáp nhập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 đã tiếp nhận 217 lượt người bệnh là người nước ngoài, tăng 88,7% so với tháng 12-2025.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, có quy mô 100 giường, 17 khoa, phòng. Mỗi năm trung tâm tiếp nhận khám chữa bệnh cho hơn 112.000 lượt bệnh nhân ngoại trú.

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Y tế thành phố Phú Mỹ đã triển khai các chuyên khoa bao góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

TP.HCM: Sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh 3.Sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người có thẻ BHYT khám ở đâu?

Sau khi Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhiều người dân thắc mắc: việc khám chữa bệnh BHYT tại hai cơ sở sẽ được thực hiện ra sao từ ngày 1-1-2026?

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định sáp nhập Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất