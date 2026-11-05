TP.HCM: Sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) từ ngày 1-1-2027.

Ngày 5-11, UBND TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế TP.HCM kể từ ngày 1-1-2027.

Sau khi sáp nhập, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; bảo đảm công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.

Trụ sở làm việc của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại, gồm:

Cơ sở chính: số 1 đường Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.HCM.

Cơ sở Sài Gòn - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Cơ sở 2): số 125 đường Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM.

Cơ sở Phú Mỹ - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Cơ sở 3): số 106 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; tổ chức nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên tục cho viên chức, người lao động của bệnh viện; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc chuyển giao nguồn lực của Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ về Bệnh viện Nhân dân Gia Định, gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan; bảo đảm việc chuyển giao đầy đủ, đúng quy định, không làm gián đoạn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, sở có trách nhiệm hướng dẫn Bệnh viện Nhân dân Gia Định xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và xác định số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bệnh viện sau khi tổ chức lại.

Phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động khi thực hiện tổ chức lại theo quy định pháp luật.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ phối hợp thực hiện kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của viên chức, người lao động, bảo đảm ổn định, đồng thuận và yên tâm công tác trong quá trình tổ chức lại.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã ban hành quyết định tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế TP.HCM từ ngày 1-1-2026.

Trong tháng đầu tiên sau sáp nhập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 đã tiếp nhận 217 lượt người bệnh là người nước ngoài, tăng 88,7% so với tháng 12-2025.

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, có quy mô 100 giường, 17 khoa, phòng. Mỗi năm trung tâm tiếp nhận khám chữa bệnh cho hơn 112.000 lượt bệnh nhân ngoại trú. Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Y tế thành phố Phú Mỹ đã triển khai các chuyên khoa bao góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.