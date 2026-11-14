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TP.HCM rút ngắn khoảng cách quản trị cho doanh nghiệp từ tinh thần Vovinam

tác giả
BÁ SƠN
BÁ SƠN
BÁ SƠN

Ngày 14-11, Trường đại học Thủ Dầu Một (thuộc UBND TP.HCM) phối hợp cùng Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) và đơn vị liên quan đã tổ chức tọa đàm, ký kết hợp tác nhằm đào tạo kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh cho lãnh đạo doanh nghiệp.

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Trường đại học Thủ Dầu Một (thuộc UBND TP.HCM) và Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) hợp tác để đào tạo quản trị kinh doanh cho doanh nhân - Ảnh: T.T.

Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, một chương trình hợp tác đã ra đời từ việc "bắt tay" giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. 

Theo đó, Trường đại học Thủ Dầu Một (thuộc UBND TP.HCM) ký kết hợp tác với Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM và các đơn vị liên quan để tập trung vào ba nhóm giải pháp: đào tạo các chương trình cấp bằng, triển khai các dự án bồi dưỡng lãnh đạo, nghiên cứu và phát triển tình huống quản trị doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn quốc tế. 

Trường đại học Thủ Dầu Một sẽ đảm nhiệm vai trò của cơ sở giáo dục đại học, cung cấp nền tảng học thuật và môi trường đào tạo chính quy. Viện Vovinam Toàn cầu đóng góp triết lý, phương pháp rèn luyện thông qua võ đạo, chú trọng nhân cách, tính tự chủ và ý chí. Đối tác doanh nghiệp sẽ góp phần kết nối chuyên gia, doanh nhân, nhà quản lý và các nguồn lực đào tạo trong nước và quốc tế. 

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Các doanh nhân, chuyên gia tọa đàm về các giải pháp nâng cao năng lực, quản trị, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt - Ảnh: T.T.

PGS. TS Lê Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một - cho biết chương trình cử nhân quản trị kinh doanh xuất sắc và chương trình thạc sĩ kinh doanh dành cho lãnh đạo được xây dựng, dự kiến triển khai ngay trong năm 2027.  

Điểm độc đáo khi đây là lần đầu tiên chương trình đào tạo được xây dựng với định hướng kết hợp tri thức quản trị tiên tiến của thế giới với thực tiễn kinh doanh, văn hóa Việt Nam và phương pháp rèn luyện con người của Vovinam.

Các tình huống quản trị (case studies) về doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sẽ được nghiên cứu, đưa vào chương trình giảng dạy. 

Thông qua các tình huống thực tiễn này, kết hợp kinh nghiệm của doanh nhân, nhà quản lý và chuyên gia, được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp Việt nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập quốc tế.

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Doanh nhân Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới - phát biểu tại chương trình - Ảnh: T.T.

Doanh nhân Việt Nam có khoảng cách với thế giới không chỉ về vốn, công nghệ…

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm "Tri thức toàn cầu - Câu chuyện Việt Nam" thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nhân, chuyên gia, nhà nghiên cứu.

TS. Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, TS. Jenny Zapf - Giám đốc Chương trình Khởi nghiệp trong Giáo dục, Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ), bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP.HCM tham dự chương trình.

Tại tọa đàm, ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới - chia sẻ qua quá trình làm việc, trải nghiệm tại hơn 100 quốc gia, ông nhận thấy giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp quốc tế có khoảng cách, không chỉ ở nguồn vốn, quy mô thị trường, trình độ công nghệ, mà còn bắt nguồn từ đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo doanh nhân Mai Hữu Tín, năng lực của người đứng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng, sức bền và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Doanh nghiệp có phát triển không, có duy trì, mở rộng được việc làm cho người lao động không, có đóng góp được giá trị tích cực cho xã hội không phụ thuộc rất lớn vào người đứng đầu doanh nghiệp.

Vovinam (còn gọi là Võ Việt Nam, Việt Võ Đạo) là môn võ xuất phát từ Việt Nam, hiện đã được truyền bá tới nhiều quốc gia trên thế giới. Vovinam vì thế không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà còn đóng vai trò như một "đại sứ" để truyền bá văn hóa Việt Nam ra toàn cầu. Việc đào tạo quản trị kinh doanh, năng lực lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt với tinh thần Vovinam còn góp phần hun đúc tinh thần dân tộc, tính dấn thân của tầng lớp doanh nhân…

TP.HCM rút ngắn khoảng cách quản trị cho doanh nghiệp từ tinh thần Vovinam - Ảnh 5.Chủ tịch HUBA Mai Hữu Tín: Doanh nhân làm 'việc khó' bằng cả trái tim, thành công sẽ mở lối

Những năm cuối cùng của cơ cấu dân số vàng đang trôi qua rất nhanh, đặt thế hệ doanh nhân Việt Nam hôm nay bước vào một cuộc chạy đua chưa từng có với thời gian để không bõ lỡ cơ hội lịch sử.

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    Chủ đề: Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM Thủ Dầu Một TP.HCM Vovinam

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