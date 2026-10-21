TP.HCM giao khu đất 1,3ha trên đường 30-4 cho Trường đại học Thủ Dầu Một

Khu đất rộng hơn 1,3ha trên đường 30-4, phường Phú Lợi, TP.HCM đã được mang bảng tên của Trường đại học Thủ Dầu Một (ảnh chụp ngày 21-10) - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 21-10, Tuổi Trẻ ghi nhận khu đất tại số 5 đường 30-4, phường Phú Lợi, TP.HCM (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) đã được bàn giao, đổi bảng tên sang Trường đại học Thủ Dầu Một (trường công lập trực thuộc UBND TP.HCM).

Theo quyết định của UBND TP.HCM, khu đất số 5 đường 30-4, phường Phú Lợi cùng tài sản trên đất được chuyển giao từ Trung tâm Văn hóa (cơ sở 1), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang quản lý sang cho Trường đại học Thủ Dầu Một kể từ tháng 10-2026.

Tài sản được chuyển giao gồm diện tích đất có quy mô hơn 1,3ha và hội trường, công trình khác có diện tích sàn sử dụng hơn 1.700m2 cùng máy móc, thiết bị kèm theo. Tổng giá trị tài sản còn lại tính đến ngày 1-1-2026 theo sổ sách kế toán hơn 88 tỉ đồng.

Khu đất 1,3ha vừa được bàn giao giáp ranh với khu đất Trường đại học Thủ Dầu Một hiện hữu nên khuôn viên trường sẽ được mở rộng rất thuận lợi, chỉ cần đục bỏ bức tường là thông giữa hai bên.

Sau khi tiếp nhận, Trường đại học Thủ Dầu Một sẽ có "ba mặt tiền", gồm 4 cổng trên đường Trần Văn Ơn, cổng thứ 5 trên đường Phú Lợi và cổng thứ 6 tại số 5 đường 30-4.

TP.HCM còn có chủ trương bàn giao hai trụ sở cũ khác, cũng tại phường Phú Lợi cho Trường đại học Thủ Dầu Một. Gồm trụ sở cũ tại số 60 đường Lê Thị Trung (sau khi trừ phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM) và trụ sở cũ tại số 3 đường Huỳnh Văn Nghệ, là trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (cũ).

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị bàn giao và tiếp nhận, quản lý, thực hiện hạch toán, cập nhật biến động tài sản theo quy định. Đồng thời sử dụng tài sản đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả, không để lãng phí, bỏ trống…

UBND TP.HCM cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Trường đại học Thủ Dầu Một và UBND phường Phú Lợi điều chỉnh quy hoạch trụ sở tại số 5 đường 30-4 nêu trên thành đất giáo dục.

TP.HCM ưu tiên chuyển giao trụ sở cũ làm trường học, cơ sở y tế… Sau khi hợp nhất TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có chủ trương ưu tiên sắp xếp, bố trí các trụ sở cũ để phát triển y tế, giáo dục, khoa học công nghệ… Đầu tháng 10-2026, trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tại số 198 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM được UBND TP.HCM điều chuyển cho Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng và chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục, đào tạo. Đối với tòa tháp Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ), theo chủ trương của TP.HCM cũng sẽ được chuyển thành tòa nhà khoa học công nghệ, thuộc đề án phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM.