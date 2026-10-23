TP.HCM mong những 'cái bắt tay lớn' trước chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Czech

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc cùng Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký trưa 23-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Trưa 23-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp tân Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký và đoàn công tác, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Chuyển hóa cụ thể hợp tác trước chuyến thăm của Thủ tướng Czech

Mở lời, ông Nguyễn Văn Được chúc mừng tân Đại sứ Czech chính thức nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào tháng 10, đồng thời nhấn mạnh hai nước có nền tảng quan hệ hữu nghị lâu đời. Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ của Czech trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ đất nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập đã tạo thêm nhiều tiềm năng hợp tác cho thành phố. Công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục - đào tạo và logistics là những lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu phát triển, đồng thời cũng là thế mạnh của Czech.

Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Được nhận định thành phố chưa thực sự nắm rõ về các doanh nghiệp Czech đang hoạt động tại TP.HCM, cũng như những cơ hội hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai bên.

Vì vậy ông đề nghị Văn phòng Lãnh sự danh dự Cộng hòa Czech tại TP.HCM tăng cường kết nối các doanh nghiệp, tổ chức hội nghị, hội chợ và các chương trình xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác phù hợp.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu phía Czech phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam và có các hoạt động tại TP.HCM dự kiến từ ngày 6 đến 9-12 của Thủ tướng Czech Andrej Babiš.

Ông mong muốn hai bên sớm xác định những nội dung hợp tác cụ thể, hướng tới các thỏa thuận, văn kiện có thể ký kết trong dịp này, qua đó tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa TP.HCM và Czech.

Đại sứ Czech: 10 năm TP.HCM phát triển vượt bậc

Đáp lời, Đại sứ Lukáš Kaucký chia sẻ ông từng đến TP.HCM cách đây 10 năm khi còn giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Czech. Trở lại thành phố, ông nhận thấy nhiều thay đổi tích cực và đánh giá cao những thành tựu phát triển vượt bậc của TP.HCM.

Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký - Ảnh: THANH HIỆP

Đại sứ nhấn mạnh một trong những ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông là thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Czech, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2025.

Theo ông Kaucký, cộng đồng người Việt Nam tại Czech là cầu nối quan trọng giữa hai nước. Bên cạnh giao lưu Nhân dân, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong kinh tế, thương mại, công nghiệp và sản xuất.

Đại sứ cho biết chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Andrej Babiš dự kiến có sự tham gia của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Czech cùng đông đảo doanh nghiệp nước này.

Ông Kaucký cũng nhìn nhận việc tiếp cận, kết nối với đối tác Việt Nam vẫn là một khó khăn đối với doanh nghiệp Czech. Vì vậy các chương trình xúc tiến thương mại và cung cấp thông tin thị trường sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn nhu cầu, năng lực của nhau.

Về lĩnh vực tiềm năng, Đại sứ thông tin doanh nghiệp Czech có thế mạnh trong sản xuất tàu điện, phương tiện đường sắt đô thị, xe buýt và các phương tiện giao thông khác. Đây là những lĩnh vực có thể nghiên cứu hợp tác với TP.HCM trong quá trình phát triển hệ thống giao thông đô thị.

Czech cũng có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe, như BTL và Linet. Bên cạnh đó doanh nghiệp nước này quan tâm đến cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, công nghiệp quốc phòng và an ninh.

Đại sứ mong muốn thành phố tạo điều kiện để doanh nghiệp Czech tìm hiểu nhu cầu thị trường Việt Nam và doanh nghiệp TP.HCM tiếp cận công nghệ, sản phẩm của Czech.

Ông Kaucký kỳ vọng các hoạt động này sẽ giúp hai bên xác định lĩnh vực ưu tiên, tìm kiếm đối tác phù hợp và tiến tới những kết quả hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đoàn công tác Czech chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP