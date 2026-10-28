TP.HCM mời gọi Vương quốc Anh tham gia phát triển hơn 500km đường sắt đô thị

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đón tiếp bà Nam tước Winterton, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh, ngày 27-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Ngày 27-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tiếp bà Nam tước Winterton, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh, cùng đoàn công tác Anh gồm Đại sứ Anh tại Việt Nam và Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố, tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Mời gọi nguồn lực Anh cho đường sắt đô thị và trung tâm tài chính tại TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định Anh là một trong những đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của TP.HCM tại châu Âu.

Hai bên đang hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giáo dục, tài chính và hạ tầng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Trong bối cảnh Việt Nam và Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, TP.HCM mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Anh mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thành phố.

Về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (HCMC VIFC), ông Nguyễn Văn Được cho biết thành phố cần thêm kinh nghiệm, năng lực và sự tham gia của các định chế tài chính quốc tế.

Phía Anh có nhiều kinh nghiệm hình thành, phát triển và vận hành các trung tâm tài chính. TP.HCM mong muốn các doanh nghiệp, ngân hàng và định chế tài chính Anh hợp tác với các tổ chức tài chính trong nước, đóng góp vào quá trình xây dựng trung tâm.

"Sự tham gia của đối tác Anh sẽ giúp thành phố tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực hoạt động và kết nối tốt hơn với thị trường tài chính toàn cầu", ông Được nhận định.

Một lĩnh vực khác được lãnh đạo TP.HCM đề xuất tăng cường hợp tác là hạ tầng đường sắt đô thị.

Theo ông Nguyễn Văn Được, thành phố định hướng phát triển mạng lưới đường sắt có tổng chiều dài 532km, với mục tiêu triển khai đến năm 2035.

TP.HCM mong muốn các đối tác Anh chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, năng lực quản lý và nguồn lực tài chính phục vụ quá trình phát triển hệ thống đường sắt.

Về giáo dục, ông Nguyễn Văn Được cho rằng TP.HCM có nhiều tiềm năng hợp tác với Anh trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các định hướng phát triển mới.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố định hướng khu vực trung tâm phát triển tài chính, dịch vụ, thương mại và công nghệ.

Để đáp ứng nhu cầu này, TP.HCM mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp hai nước.

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo lòng tin cho nhà đầu tư

Bà Nam tước Winterton, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh - Ảnh: THANH HIỆP

Phản hồi các đề xuất của lãnh đạo thành phố, bà Nam tước Winterton cho biết Anh đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Bà thông tin hiện có khoảng 12.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh. Các trường đại học Anh cũng quan tâm đến khả năng mở chi nhánh tại Việt Nam. Bà mong muốn có thêm nhiều chương trình đào tạo, khóa học và cơ sở giáo dục của Anh hiện diện tại TP.HCM.

Theo bà, các cơ sở giáo dục Anh muốn tìm hiểu nhu cầu đào tạo của Việt Nam, nhất là những ngành đáp ứng xu hướng phát triển và nhu cầu thị trường lao động như dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM).

Đối với HCMC VIFC, bà Winterton lưu ý hai bên cần xác định cụ thể những lĩnh vực Việt Nam đang cần hỗ trợ, trong đó có việc hoàn thiện khung pháp lý nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Bà cũng muốn lắng nghe thêm đề xuất từ phía thành phố để xác định những khả năng hợp tác thiết thực.

Về hạ tầng, bà nêu các doanh nghiệp Anh quan tâm đến việc cung cấp thiết bị và giải pháp phục vụ xây dựng các tuyến đường sắt tại TP.HCM. Trong chuyến thăm thành phố, bà đã có dịp gặp lãnh đạo Arup, công ty Anh hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng.

Ngoài ra, bà Winterton đánh giá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 là cơ hội để hai bên trao đổi về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng đến tăng trưởng bền vững.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đoàn công tác Vương quốc Anh chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: THANH HIỆP