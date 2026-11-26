Công trình nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng, chuyển từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"- Ảnh: ÁI NHÂN

Quyết định về miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được UBND TP.HCM ban hành mới đây được người dân quan tâm, nhất đối với dạng nhà riêng lẻ. Vậy nhà ở riêng lẻ dạng nào được miễn giấy phép xây dựng, kèm theo đó là những điều kiện gì?

Nhà ở riêng lẻ nào được miễn giấy phép xây dựng?

Theo quy định Luật xây dựng hiện hành, có 8 nhóm công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng, trong đó có công trình nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2(quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng).

Cũng theo Luật Xây dựng, ngoài điều kiện quy mô, nhà ở riêng lẻ còn phải đáp ứng về điều kiện quy hoạch mới được miễn giấy phép.

Cụ thể nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các khu vực sau thì được miễn giấy phép xây dựng:

(1) khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung thành phố;

(2) khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thuộc thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia;

(3) khu vực xây dựng được xác định trong quy hoạch chung xã;

(4) khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc 4 khu vực quy hoạch trên nếu muốn xây dựng vẫn phải xin giấy phép.

Theo quy định miễn giấy phép xây dựng của UBND TP.HCM căn cứ Luật Phát triển đô thị đã mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố có quy mô dưới 7 tầng (trên cao độ mặt đất đặt công trình), có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 và thuộc các khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt vẫn được miễn giấy phép.

Như vậy trong thực tế, khu vực nào có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng đã được phê duyệt?

Theo đó đa số là các nền đất trong các khu dự án của khu đô thị, khu chức năng. Các khu này đã được duyệt quy họach cụ thể về không gian, kiến trúc, cảnh quan, chiều cao, khoảng lùi, màu sắc, cây xanh và hạ tầng cho từng khu vực hoặc tuyến phố. Các công trình nhà ở riêng lẻ trong các khu vực này sẽ xây dựng tuân thủ quy hoạch được duyệt và được miễn giấy phép xây dựng.

Nhà ở riêng lẻ chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo khởi công đến UBND cấp xã - Ảnh: ÁI NHÂN

Hàng vạn nhà ở chỉ cần thông báo khởi công

Hoạt động cấp giấy phép xây dựng là một trong những thủ tục hành chính phát sinh thường xuyên, trực tiếp tác động đến người dân, hộ gia đình, tổ chức và doanh nghiệp tại TP.HCM nói riêng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, KTS Trần Đình Dũng cho rằng quyết định miễn giấy phép xây dựng của TP.HCM sẽ giúp bỏ thủ tục xin cấp phép xây dựng cho rất nhiều nhà ở được xây dựng trong thời gian tới.

Bởi lẽ thực tiễn xây dựng quy mô nhà ở riêng lẻ tại TP.HCM đa phần có diện tích sàn xây dựng 250m2 - 400m2 sàn, cao khoảng 3-5 tầng (dưới 7 tầng).

"Thêm vào đó, thời gian qua, đa số nhà ở riêng lẻ tại TP.HCM được cấp phép dựa trên Quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP.HCM, căn cứ vào quy hoạch tỉ lệ 1/2000.

Hầu hết các địa bàn xã, phường tại TP.HCM đều có quy hoạch 1/2000, thuận tiện để áp dụng cấp phép xây dựng hoặc quản lý xây dựng khi miễn giấy phép.

Như vậy, địa bàn TP.HCM được phủ quy hoạch 1/2000 và có Quy chế quản lý kiến trúc đô thị rất thuận tiện để miễn giấy xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Ngoài ra, quyết định của TP.HCM còn miễn giấy phép xây dựng tầng hầm cho công trình nhà ở riêng lẻ là rất phù hợp với nhu cầu xây dựng tại TP.HCM. Chủ đầu tư chỉ cần gửi thông báo khởi công đến UBND cấp xã cùng với hồ sơ thiết kế, xây dựng nhà...", KTS Trần Đình Dũng nhận định.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, quyết định của UBND TP.HCM mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ so với Luật xây dựng sẽ giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cấp phép. Người dân có thể căn cứ quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị riêng đã được phê duyệt để xác định điều kiện xây dựng nhà và tuân thủ.

Theo số liệu cấp giấy phép xây dựng 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận hơn 31.700 giấy phép xây dựng (kể cả trường hợp được miễn giấy phép xây dựng) với tổng diện tích sàn xây dựng vào khoảng hơn 7,6 triệu m2. Trong đó, hầu hết là giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, do UBND các phường, xã, đặc khu cấp.

Do dó, việc mở rộng miễn giấy phép xây dựng vừa thuận lợi cho người dân vừa giúp giảm tải cho các cơ quan nhà nước liên quan việc cấp phép xây dựng để tập trung nguồn lực cho công tác công khai thông tin quy hoạch, tiếp nhận thông báo khởi công, hướng dẫn và hậu kiểm.