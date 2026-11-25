Công trình miễn giấy phép xây dựng vẫn phải tuân thủ quy định về quy hoạch, đất đai, phòng cháy, môi trường, nghiệm thu... - Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký ban hành quyết định quy định về miễn giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trên địa bàn TP.HCM, căn cứ điểm b khoản 1 điều 15 Luật Phát triển đô thị.

Mở rộng miễn giấy phép xây dựng nhà ở, công trình tạm, trạm sạc

Theo quyết định, đối với nhà ở riêng lẻ, ngoài các công trình đã được quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng các công trình sau đây được miễn giấy phép xây dựng:

- Công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố có quy mô dưới 7 tầng (trên cao độ mặt đất đặt công trình), có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2 và thuộc các khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

UBND xã, phường, đặc khu và Sở Xây dựng thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền quy định đối với công trình nhà ở riêng lẻ được quy định trên khi chủ đầu tư có yêu cầu.

- Miễn giấy phép xây dựng đối với công trình tạm mà không dựa trên quy hoạch được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Phát triển đô thị. Về tiêu chí, điều kiện, thời hạn tồn tại, quản lý, khai thác, tháo dỡ, di dời, hoàn trả mặt bằng và các quy định khác của công trình tạm không dựa trên quy hoạch do UBND TP quyết định theo thẩm quyền quy định Luật Phát triển đô thị.

- Miễn giấy phép xây dựng với công trình trụ sạc, tủ đổi pin lắp đặt trên đất phi nông nghiệp, đất do nhà nước quản lý (ngoại trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh). Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai lắp đặt trụ sạc, tủ đổi pin đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Trạm sạc xe điện là một trong những công trình được miễn giấy phép xây dựng ở TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Phải tuân thủ quy hoạch, chữa cháy, môi trường

Để quản lý xây dựng đối với công trình miễn giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng phải triển khai, hướng dẫn UBND các xã, phường và đặc khu và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện.

Đồng thời ban hành hướng dẫn việc quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng và tổ chức kiểm tra công tác tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và nghiệm thu.

Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải phối hợp UBND xã, phường và đặc khu rà soát các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố đã được phê duyệt, để cập nhật trên website thông tin quy hoạch của thành phố giúp tra cứu quy hoạch; hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu duyệt quy hoạch, xác định lộ giới, chỉ giới, số tầng...

UBND xã, phường và đặc khu công khai các quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc làm cơ sở miễn giấy phép xây dựng.

Đối với chủ đầu tư phải tra cứu thông tin về quy hoạch số tầng, lộ giới, chỉ tiêu kiến trúc, thiết kế để tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, đồng thời gửi thông báo khởi công cho UBND cấp xã.

Trường hợp công trình xây dựng nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp xã, Chủ đầu tư thực hiện gửi thông báo khởi công đến cả 2 đơn vị hành chính cấp xã để quản lý.

Còn nhà thầu thiết kế và nhà thầu giám sát theo chức năng, chuyên môn thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công công trình.

Chủ đầu tư phải gửi thông báo khởi công đến UBND cấp xã nơi công trình tọa lạc - Ảnh: ÁI NHÂN

Phải tuân thủ trật tự xây dựng, nghiệm thu Theo quyết định, công trình được miễn giấy phép xây dựng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy chữa cháy, môi trường, giao thông, quản lý, bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và các quy định khác có liên quan. Việc quản lý trật tự xây dựng, nghiệm thu công trình và cấp quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành đối với trường hợp miễn giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.