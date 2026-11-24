Tình trạng kẹt xe thường xuyên nhiều năm qua trên đường Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM) vào giờ tan tầm khiến nhiều người ngán ngẩm - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trước đó, tại kỳ họp ngày 29-10-2026, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương điều chỉnh dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý từ 636m lên 2,9km, tổng vốn lên 6.479,3 tỉ đồng.

Để triển khai nhanh chóng dự án này, UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM phối hợp với các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình rà soát hồ sơ pháp lý, ranh giới quy hoạch, phạm vi thu hồi đất và kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý đã làm trước đây.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Bình Long, điểm cuối tại nút giao Cộng Hòa. Tuyến dài khoảng 2,9km, đi qua các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh và Tân Bình.

Toàn tuyến rộng 30m, gồm mặt đường rộng 20m với 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1m và vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m. Dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.479 tỉ đồng. Trong đó, hơn 5.580 tỉ đồng dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật. Tiền xây dựng khoảng 257,58 tỉ đồng và dự phòng khoảng 616,66 tỉ đồng.

Vị trí dự án làm đường Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM). Khu vực này đã kẹt xe triền miên nhiều năm qua - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM dự kiến bố trí vốn cho dự án trong giai đoạn 2026-2032. Trong đó, năm 2027 và 2028 dự kiến bố trí 2.000 tỉ đồng mỗi năm.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2027-2030 tập trung làm thủ tục, khảo sát, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2031-2032 xây dựng, nghiệm thu và hoàn thành tuyến đường.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án. Việc tái định cư phải được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm người dân có nơi ở và sinh kế ổn định trước khi bàn giao mặt bằng.

So sánh quy mô, tổng vốn dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý trước và khi đề xuất điều chỉnh. Phương án điều chỉnh đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương vào 29-10-2026 - Lập bảng: CHÂU TUẤN

Dự án đường Tân Kỳ Tân Quý kéo dài từ 636m lên 2,9km Trước đó, năm 2015, HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý đoạn Lê Trọng Tấn - Cộng Hòa. Khi đó, dự án chỉ dài 636m, phần xây lắp có vốn 96,164 tỉ đồng. Hai dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng được tách riêng, với tổng vốn 560,756 tỉ đồng. Tổng vốn của ba dự án là 656,92 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án chưa thể triển khai do chưa có mặt bằng. Trước khi điều chỉnh, dự án xây lắp đã giải ngân 585 triệu đồng cho chuẩn bị đầu tư. Hai dự án bồi thường chưa được quyết định đầu tư, nhưng đã giải ngân tổng cộng 716 triệu đồng cho công việc chuẩn bị đầu tư. Sau điều chỉnh, đoạn tuyến được bổ sung thêm khoảng 2.264m về phía Bình Long. Còn một dự án khác, đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý dài khoảng 1km, từ Bình Long đến kênh Nước Đen, đã hoàn thành mở rộng vào cuối năm 2024.