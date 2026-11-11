TP.HCM cưỡng chế thu hồi căn hộ tài sản công tại 6 lô số chung cư Thanh Đa

Cụm lô số chung cư Thanh Đa sẽ cưỡng chế di dời, thu hồi mặt bằng - Ảnh: MINH HÒA

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký quyết định cưỡng chế thu hồi các căn hộ thuộc tài sản công tại 6 lô số chung cư Thanh Đa.

Các căn hộ là tài sản công thuộc 6 lô số chung cư Thanh Đa nhưng người đang thuê, người đang sử dụng nhà ở không bàn giao lại nhà ở theo thời hạn quy định.

Người đang thuê căn hộ thuộc tài sản công theo quy định pháp luật về nhà ở thuộc diện bị thu hồi được hưởng các chính sách về di dời, hỗ trợ, bố trí tạm cư, thuê, thuê mua, mua nhà ở tái định cư sau khi cải tạo, xây dựng lại theo quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa có trách nhiệm bố trí chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện dự án. Việc hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được UBND quận Bình Thạnh phê duyệt (tại Quyết định số 4744 năm 2025).

Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi được thực hiện đồng thời với thời hạn cưỡng chế di dời.

Giao UBND phường Bình Quới chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc tài sản công đồng thời với thủ tục cưỡng chế di dời theo quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; bàn giao nhà cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận theo quy định.

Trước đó, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo giao UBND phường Bình Quới tổ chức thực hiện việc cưỡng chế di dời đối với toàn bộ chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tại cụm 8 lô số chung cư Thanh Đa.

Hiện UBND phường Thanh Đa đã bàn giao các quyết định cưỡng chế di dời cho toàn bộ các hộ dân còn lại tại các lô số chung cư Thanh Đa, bao gồm các các trường hợp căn hộ thuộc tài sản công và của tư nhân.

Các tổ công tác của UBND phường Bình Quới dán các thông báo về thu hồi nhà tại chung cư Thanh Đa - Ảnh: ÁI NHÂN

Dự kiến hoàn thành cưỡng chế di dời, thu hồi nhà chung cư Thanh Đa trong tháng 11-2026 Theo UBND phường Bình Quới, trên cơ sở thời hạn di dời tại quyết định cưỡng chế đã bàn giao đầy đủ đến các hộ dân phường sẽ tổ chức cưỡng chế di dời, thu hồi mặt bằng theo thờ hạn ấn định. Theo quy định pháp luật, sau 15 ngày kể từ khi có quyết định cưỡng chế di dời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các hoạt động cưỡng chế. Từ ngày 16 -11 phường sẽ bắt đầu triển khai việc cưỡng cho đến khi hoàn tất, dự kiến vào cuối tháng 11. Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế di dời đảm bảo đúng quy định pháp luật, UBND phường Bình Quới đã có văn bản báo cáo Công an TP.HCM triển khai công tác phối hợp thực hiện. Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án phường Bình Quới đã thông qua kế hoạch và phương án thực hiện áp dụng biện pháp hành chính di dời theo quy định pháp luật đối với các hộ đã nhiều lần tiếp xúc, vận động nhưng vẫn chưa chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng. Theo UBND phường Bình Quới, dự kiến dự án xây dựng trong 3 năm để bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân có nơi ở mới an toàn, khang trang và có cuộc sống tốt hơn cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện bàn giao mặt bằng và thi công hoàn thành dự án đúng kế hoạch.