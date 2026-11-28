Toyota đã thiết kế BKE Concept như một "phương tiện đồng hành" nhỏ gọn cho những chuyến đi ngắn, các hoạt động ngoài trời và những chuyến đi chặng cuối - Ảnh: Electrek



Toyota vừa công bố BKE Concept, mẫu xe đạp điện cỡ nhỏ có khả năng gấp gọn, được phát triển trong khuôn khổ thương hiệu Scion by Toyota.

Theo trang Electrek, mẫu xe hướng đến nhu cầu đi lại quãng ngắn, hoạt động ngoài trời và đi chặng cuối sau khi người dùng đã đỗ ô tô.

Điểm đáng chú ý nhất của BKE Concept là kích thước nhỏ gọn. Theo Toyota, người sử dụng chỉ mất khoảng 30 giây để gấp xe lại. Khi đó, BKE đủ nhỏ để đặt vừa trong cốp của Toyota GR86, mẫu xe thể thao hai cửa vốn không có khoang hành lý lớn.

Dù được Toyota gọi là xe đạp điện, BKE Concept không có bàn đạp. Xe được thiết kế với yên ngồi và vận hành hoàn toàn bằng điện, có kết cấu gần với một chiếc xe máy điện hoặc scooter điện hơn.

Có thể sạc điện ngay từ ô tô

Xe sau khi gấp gọn có thể để vừa với nhiều cốp xe Toyota - Ảnh: Toyota

BKE Concept được Toyota phát triển như một phương tiện bổ trợ cho ô tô. Người dùng có thể mang xe theo trong cốp, sau đó lấy ra để di chuyển tại khu cắm trại, đi mua sắm hoặc thực hiện những chuyến đi ngắn.

Đáng chú ý, BKE có thể được sạc thông qua ổ điện xoay chiều 110V trang bị trên nhiều mẫu ô tô Toyota (loại này không xuất hiện nhiều ở Việt Nam nhưng phổ biến ở những thị trường như Nhật Bản, Bắc Mỹ). Với những xe có ổ cắm tương thích, người dùng có thể nạp điện cho BKE trong quá trình sử dụng ô tô làm phương tiện chính.

Mẫu xe này là một trong những sản phẩm được giới thiệu dưới thương hiệu Scion by Toyota mới được "tái sinh".

Thay vì đưa Scion trở lại như một thương hiệu ô tô dành cho khách hàng trẻ, Toyota định hướng thương hiệu này thành nơi thử nghiệm những ý tưởng mới về di chuyển.

Cùng với BKE Concept, hãng còn giới thiệu xe tải siêu nhỏ KEI-01 và một mẫu xe địa hình sử dụng hệ truyền động hybrid.

Theo Toyota, BKE Concept không phải sản phẩm mới được phát triển trong thời gian ngắn. Một nhóm kỹ sư chuyên về khung gầm và hệ thống điện đã nghiên cứu, thử nghiệm và điều chỉnh thiết kế trong nhiều năm.

Quá trình phát triển dựa trên trải nghiệm sử dụng thực tế và phản hồi của người dùng, nhằm tìm cách giúp việc di chuyển quãng ngắn trở nên thuận tiện hơn.

Chủ tịch Toyota trực tiếp thử nghiệm

Hãng chưa tiết lộ công suất động cơ, dung lượng pin, phạm vi hoạt động, tốc độ tối đa hay trọng lượng tổng thể của BKE. Tuy nhiên, được định vị là "phương tiện đồng hành" với chủ xe ô tô, BKE Concept có thể sẽ có phạm vi hoạt động không quá xa - Ảnh: Toyota

Ông Akio Toyoda, Chủ tịch Toyota, cũng tham gia thử nghiệm những nguyên mẫu xe điện hai bánh nhỏ gọn.

Tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025, ông từng gây chú ý khi sử dụng một thiết bị di chuyển điện có thiết kế tương tự BKE.

Theo Toyota, phản hồi của ông Toyoda trong quá trình thử nghiệm đã dẫn đến một số thay đổi trên sản phẩm.

Chẳng hạn, sau khi nhận thấy nước bắn lên người lúc điều khiển xe qua vũng nước, ông đề nghị nhóm kỹ sư cải thiện thiết kế. Kết quả là chắn bùn phía sau được mở rộng để hạn chế nước bắn khi di chuyển.

Dù vậy, Toyota hiện vẫn chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của BKE Concept. Giá bán cũng chưa được công bố. BKE hiện mới dừng ở giai đoạn ý tưởng, chưa có kế hoạch sản xuất thương mại hoặc thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường.