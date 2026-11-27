Toyota Innova Cross ở Ấn Độ đã có phiên bản mới - Ảnh: Toyota

Ngày 25-11, Toyota chính thức giới thiệu Innova Hycross phiên bản nâng cấp tại Ấn Độ. Đây là mẫu xe cùng dòng với Toyota Innova Cross đang phân phối tại Việt Nam và Innova Zenix bán ở Indonesia.

Theo thông tin từ Toyota Ấn Độ, phiên bản nâng cấp được điều chỉnh thiết kế, bổ sung trang bị và đặc biệt là động cơ hybrid sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel).

Giá khởi điểm của Toyota Innova HyCross hybrid mới ở Ấn Độ là 1,999 triệu rupee, tương đương khoảng 560 triệu đồng. Trong khi đó, bản xăng có giá từ 1,959 triệu rupee (548 triệu đồng). Như vậy, mức chênh lệch giữa hai lựa chọn chỉ 40.000 rupee, tương đương khoảng 12 triệu đồng.

Trong khi đó, lần này Toyota tập trung nâng cấp toàn diện các phiên bản hybrid. Bản xăng GX tiếp tục sử dụng thiết kế cũ, với một số điều chỉnh về trang bị.

Ngoại hình thay đổi, nội thất thêm màn hình lớn

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Toyota Innova Cross mới nằm ở phần đầu xe. Toyota thiết kế lại lưới tản nhiệt với họa tiết hình học lớn hơn, kết hợp cản trước mới và các chi tiết trang trí màu bạc. Cụm đèn pha LED dạng projector được tinh chỉnh, đi kèm đèn định vị ban ngày LED hai tầng.

Trong khi đó, thân xe nhìn ngang gần như giữ nguyên thiết kế trước đây, bao gồm các đường gân trên cửa, phần vòm bánh xe và bộ mâm hợp kim.

Ở phía sau, Toyota điều chỉnh đồ họa đèn hậu, một số chi tiết trên cản. Ngoài ra, xe có mâm hợp kim, cánh gió sau, nẹp chrome phía sau và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe có năm tùy chọn màu sơn ngoại thất.

Thiết kế được làm mới với mặt trước nổi bật hơn - Ảnh: Toyota

Mâm hợp kim đa chấu, tay nắm cửa mạ chrome và viền cửa sổ mạ chrome bổ sung cho thiết kế, trong khi ốp vòm bánh xe màu tối tạo thêm nét đặc trưng - Ảnh: Toyota

Bên trong, Toyota Innova Cross mới được bổ sung màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước trên các phiên bản phù hợp.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh JBL 9 loa và hàng ghế thứ hai có đệm đỡ chân.

Mẫu MPV này cũng có gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense, với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo nguy cơ va chạm. Trang bị cụ thể phụ thuộc phiên bản.

Khoang cabin thoải mái và rộng rãi như trước, nhưng có thêm vài bổ sung và cập nhật mới - Ảnh: Toyota

Toyota Innova Cross mới có thể chạy xăng pha tới 85% ethanol

Thay đổi đáng chú ý nhất của Toyota Innova Cross nâng cấp nằm ở động cơ.

Toyota sử dụng động cơ xăng 2.0L TNGA được điều chỉnh để tương thích với nhiên liệu có tỉ lệ ethanol từ 20% đến 85%, kết hợp hệ thống hybrid thế hệ thứ năm và hộp số e-CVT. Công suất kết hợp khoảng 197 mã lực.

Theo Toyota, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố tương đương khoảng 4,43 lít/100km, khi sử dụng xăng E20 trong điều kiện thử nghiệm của hãng.

Hệ thống hybrid có ba chế độ vận hành EV, Eco và Power. Pin được sạc thông qua động cơ và quá trình thu hồi năng lượng khi xe vận hành, không cần cắm sạc ngoài.

Mẫu Innova Cross hybrid nhiên liệu linh hoạt mới hỗ trợ xăng pha trộn với từ 20% đến 85% ethanol. Điều này mở rộng khả năng tương thích nhiên liệu vượt xa khả năng E20 của mẫu xe tiền nhiệm - Ảnh: Toyota

Khác với hybrid thông thường, cấu hình flex-fuel cho phép xe sử dụng nhiều loại xăng có tỉ lệ ethanol khác nhau. Đây là hướng phát triển được Toyota thúc đẩy tại Ấn Độ nhằm tăng khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học.

Toyota cho biết Innova Cross mới là mẫu xe hybrid nhiên liệu linh hoạt đầu tiên được thương mại hóa tại Ấn Độ. Động cơ sử dụng công nghệ này được sản xuất trong nước và đã trải qua thử nghiệm ở nhiều điều kiện địa hình, khí hậu khác nhau.

Tại Việt Nam, Toyota Innova Cross hiện được nhập khẩu từ Indonesia, với các phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.0L và động cơ hybrid 2.0L.

Toyota Innova Cross mới tại Ấn Độ được bổ sung khả năng sử dụng xăng E85. Trong khi đó, phiên bản nâng cấp tại Indonesia vẫn giữ thiết kế ngoại thất quen thuộc và động cơ hybrid thông thường.

Do Innova Cross tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia, những thay đổi dành cho thị trường Ấn Độ chưa chắc sẽ xuất hiện trên xe bán trong nước.

Hiện Toyota Việt Nam chưa công bố kế hoạch đưa phiên bản nâng cấp mới về Việt Nam.