Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko - Ảnh: AFP

Ngày 27-11, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát thông cáo cho biết nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3-12.

Đây là lần thứ tư ông Lukashenko thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống, sau các chuyến thăm vào các năm 1997, 2008, 2015.

Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, hai bên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, bao gồm cấp cao nhất.

Tháng 5-2025, trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Việt Nam và Belarus có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau. Việt Nam xuất sang Belarus thủy hải sản, cao su tự nhiên, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính.

Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất từ Belarus.

Kim ngạch thương mại song phương đạt 80,8 triệu USD trong năm 2025, và chạm mốc 100 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2026.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) được ký tháng 5-2015 và có hiệu lực từ tháng 10-2016.

Hiện Belarus có 4 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 32,2 triệu USD. Việt Nam có 1 dự án đầu tư sang Belarus với tổng vốn đầu tư là 816.000 USD.

Trong hợp tác khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ hai nước hợp tác chặt chẽ, nhiều dự án đã được triển khai và có kết quả tốt. Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Belarus về hợp tác khoa học và kỹ thuật đã tiến hành 12 khóa họp, với lần gần nhất diễn ra tháng 7-2026 tại Minsk.

Về hợp tác trong lĩnh vực lãnh sự, hiệp định liên Chính phủ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông có hiệu lực từ ngày 30-1-2025.

Thời gian gần đây, lượng khách Belarus đến Việt Nam tăng nhanh, năm 2024 có khoảng 15.000 lượt người, năm 2025 đạt gần 20.000 lượt du khách.

Hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục duy trì. Các thỏa thuận hợp tác đã được ký giữa Hà Nội và thành phố Minsk (2004, 2010, 2011); TP Hồ Chí Minh và thành phố Minsk (2007); Đà Nẵng và tỉnh Grodno (2005),...

Hai nước hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế khác.

Cộng đồng Việt Nam ở Belarus hiện có khoảng 600 người, bao gồm người Việt định cư, làm ăn sinh sống tại đây, sinh viên, lao động làm việc có thời hạn theo hợp đồng.