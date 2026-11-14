Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫy tay chào trước khi lên đường công tác Campuchia ngày 14-11 - Ảnh: TTXVN

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia từ ngày 14 đến 16-11.

Ngày 14-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao rời Hà Nội để đến thủ đô Phnom Penh.

Tham gia đoàn chính thức có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư cũng trong thành phần đoàn.

Ngoài ra còn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và bà Nguyễn Thị Vân Anh, Đại sứ, Đại diện Thường trực của Chủ tịch nước bên cạnh Hội đồng Thường trực Pháp ngữ.

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ là sự kiện quan trọng nhất trong một năm của Cộng đồng Pháp ngữ, quy tụ 90 quốc gia và chính phủ thành viên, thành viên liên kết và quan sát viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước (lần đầu vào tháng 10-2024 tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 ở Pháp).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự lần này khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ.

Đây cũng là dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, nhằm trao đổi các định hướng lớn để tăng cường hợp tác một cách thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam với các nước.

Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia trên cương vị nước chủ nhà.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi dự kiến với lãnh đạo Campuchia trong chuyến công tác lần này sẽ tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước.

Các hoạt động dự kiến tại Campuchia Chủ đề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 2026 do Campuchia đăng cai là "Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững".

Gắn với chủ đề này, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về mối quan hệ gắn bó giữa hòa bình và phát triển. Dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tham dự các phiên họp, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về những vấn đề lớn đặt ra đối với Cộng đồng Pháp ngữ. Ông cũng sẽ phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech). Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các thành viên. FrancoTech 2026 có 7 chủ đề trọng tâm, bao gồm: trí tuệ nhân tạo, chính phủ số, công nghệ tài chính, công nghệ nông nghiệp, công nghệ giáo dục, phụ nữ trong đổi mới sáng tạo và du lịch văn hóa. Ngoài lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Việt Nam sẽ tham gia sự kiện này. Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, dự kiến sẽ có ký kết MOU về kết nối đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia với cơ quan nhà nước và viện nghiên cứu của Campuchia nhân dịp này.