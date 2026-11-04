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Tối nay, Vietlott 'nổ' giải độc đắc hơn 26 tỉ đồng

tác giả
LÊ THANH
LÊ THANH
LÊ THANH

Theo Vietlott, tại kỳ quay vào tối 4-11, có 1 tấm vé số đã trúng giải Jackpot hơn 26 tỉ đồng. Sau thuế, chủ nhân giải thưởng này sẽ nhận khoảng 23,48 tỉ đồng.

Tối nay, Vietlott tìm được tấm vé trúng thưởng 26 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả kỳ quay số mở thưởng của Vietlott tối 4-11 - Ảnh chụp màn hình: LÊ THANH

Theo Vietlott, kỳ quay Mega 6/45 số 01584 tối 4-11 ghi nhận một vé trúng thưởng giải Jackpot trị giá 26.087.005.500 đồng. Bộ số trúng thưởng là 07 - 14 - 20 - 30 - 34 - 40.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, người trúng thưởng chịu thuế suất 10% trên phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng.

Với giải Jackpot này, số thuế phải nộp khoảng 2,61 tỉ đồng. Số tiền thực nhận là hơn 23,48 tỉ đồng.

Cùng kỳ quay, Vietlott ghi nhận 36 giải nhất trị giá 10 triệu đồng mỗi giải; 1.457 giải nhì trị giá 300.000 đồng mỗi giải và 23.891 giải ba trị giá 30.000 đồng/ giải.

Ngoài sản phẩm trên, tối mai 5-11, Vietlott sẽ quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 kỳ số 01420.

Tính đến tối 3-11, Jackpot 1 của sản phẩm này đạt gần 39,3 tỉ đồng, còn Jackpot 2 đạt 5,2 tỉ đồng.

Theo quy định, giá trị giải thưởng được cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi tìm thấy tấm vé trúng. Jackpot 1 có thể vượt 40 tỉ đồng vào kỳ quay tối 5-11.

Theo Vietlott, sau 10 năm phát hành vé số, doanh nghiệp đạt tổng doanh thu gần 58.000 tỉ đồng và trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng qua hơn 190 triệu lượt trúng.

Riêng Mega 6/45 và Power 6/55 ghi nhận hơn 54,2 triệu lượt trúng, với tổng tiền thưởng 18.339 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ngày 22-7-2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 của Power 6/55 trị giá hơn 344 tỉ đồng. Đây là giải xổ số có giá trị lớn nhất từng được trao tại Việt Nam.

Từ năm 2016 đến ngày 30-5-2026, Vietlott đã đóng góp gần 16.000 tỉ đồng vào ngân sách các địa phương. Nguồn thu này được phân bổ cho y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và đầu tư phát triển.

Tối nay, Vietlott 'nổ' giải độc đắc hơn 26 tỉ đồng - Ảnh 3.Mua vé số 20.000 đồng, một phụ nữ 9X trúng gần 200 tỉ đồng

Chỉ mua vé số 20.000 đồng do máy tự chọn, một phụ nữ ở An Giang trúng Jackpot Vietlott gần 200 tỉ đồng, trở thành nữ khách hàng trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott.

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LÊ THANH
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    Chủ đề: trúng thưởng giải độc đắc vé số Vietlott

    Dòng sự kiện: Vietlott

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