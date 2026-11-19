Bị cáo Lương Quí Lộc tại tòa - Ảnh: A.X

Theo cáo trạng, Lương Quí Lộc (33 tuổi, bác sĩ đa khoa, ngụ TP.HCM) và chị L.T.T. (43 tuổi) có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau tại nhà chị T. ở phường Hòa Lợi, TP.HCM từ khoảng tháng 10-2024.

Trước đó, chị T. và anh Trương Văn Th. đã ly hôn, con chung là cháu T.Q.P. (8 tuổi) được giao cho chị T. trực tiếp nuôi dưỡng.

Khoảng 5h ngày 21-2-2025, sau khi hết ca làm việc ban đêm tại bệnh viện, Lộc đến nhà chị T. để nghỉ ngơi.

Khi cả hai vào phòng ngủ, do chị T. không đồng ý quan hệ tình dục, đồng thời yêu cầu chia tay để quay về chung sống với chồng cũ, Lộc tức giận, dùng hai tay bóp cổ chị T. khiến nạn nhân tử vong.

Trong lúc Lộc đó, cháu P. đứng trước cửa phòng ngủ chứng kiến sự việc. Lo sợ cháu bé tố cáo hành vi của mình, Lộc cũng đã sát hại cháu bé.

Lộc sau đó đã dùng dao để tự tử rồi nằm ôm chị T.

Đến khoảng 22h cùng ngày, do mất nhiều máu và đau rát ở vết thương vùng cổ, Lộc định đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu.

Trước khi đi, lo không đủ tiền chữa trị, Lộc sang phòng cháu P., lục túi xách của chị T. lấy 3 chiếc nhẫn vàng và một đôi bông tai. Lộc khai số trang sức này do mình mua tặng chị T. trước đó.

Sau khi lấy tài sản, Lộc điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu, đồng thời tự đến Công an phường Hòa Lợi đầu thú và giao nộp toàn bộ số trang sức đã lấy.