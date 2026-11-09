Tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học





Chi đoàn Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM tổ chức hai phiên tòa giả định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Trường THPT Thủ Đức và Trường đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM - Ảnh: N.T.

Sáng 9-11, Chi đoàn Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP.HCM tổ chức hai phiên tòa giả định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Trường THPT Thủ Đức và Trường đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM.

Cụ thể, tại Trường THPT Thủ Đức, phiên tòa giả định xét xử hành vi phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được tổ chức nhằm giúp học sinh tìm hiểu các quy định pháp luật, nhận thức rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực.

Sau đó, tại Trường đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM, phiên tòa giả định với nội dung xét xử tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tội mua bán trái phép chất ma túy được tổ chức, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức phòng ngừa tệ nạn ma túy trong sinh viên.

Luật sư Trương Thị Hòa trao đổi với các em học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) - Ảnh: HVTP

Cũng trong sáng 9-11, tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), Học viện Tư pháp cơ sở tại TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường.

Chương trình có sự tham gia tuyên truyền của luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM) và đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM.

Tại đây, học sinh được cung cấp kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; hướng dẫn nhận diện các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người trẻ sử dụng ma túy. Các em cũng được trao đổi, giải đáp những tình huống thực tế, tìm hiểu hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm và cách chủ động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ từ ma túy.

Luật sư Trương Thị Hòa (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai đồng bộ, không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật, mà phải giúp học sinh nhận diện nguy cơ, hiểu rõ tác hại của ma túy và trang bị kỹ năng tự bảo vệ.

Theo luật sư Hòa, ma túy hiện nay có nhiều biến tướng, có thể được ngụy trang dưới những hình thức khó nhận biết, khiến người trẻ dễ bị lôi kéo hoặc vô tình tiếp xúc mà không nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm.

Vì vậy, học sinh cần biết cách từ chối những lời rủ rê, không thử sử dụng các chất không rõ nguồn gốc, và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe chia sẻ - Ảnh: HVTP

Đánh giá về hiệu quả tuyên truyền, tiến sĩ Ngô Thị Ngọc Vân, Phó trưởng khoa đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư của Học viện Tư pháp, cho rằng các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, nhất là đối với học sinh THCS và THPT, thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực.

Việc kết hợp kiến thức của chuyên gia pháp luật với thông tin thực tế từ lực lượng công an cơ sở giúp nội dung tuyên truyền gần gũi hơn với môi trường sống, học tập của học sinh. Qua đó, các em có thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện ma túy và nâng cao ý thức phòng ngừa.

Thời gian tới, Học viện Tư pháp hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, đồng thời xây dựng các nguồn học liệu như video clip, tờ rơi, tiểu phẩm, kịch ngắn để nội dung phòng, chống ma túy sinh động, dễ tiếp cận hơn.

Các hoạt động trên góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm ngay từ môi trường học đường.