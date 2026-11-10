Tin tức sáng 10-11: TP.HCM nghiên cứu hỗ trợ người lao động đổi xe cũ sang xe điện

Cao tốc Mộc Châu - TP Sơn La được đề xuất đầu tư - Ảnh minh họa: AI

Quốc hội thảo luận nhiều dự luật quan trọng và đầu tư 3 dự án cao tốc

Theo chương trình, sáng nay 10-11, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Dự luật gồm 8 chương, 39 điều, tập trung vào 6 nhóm chính sách trọng tâm. Theo cơ quan soạn thảo, việc xây dựng luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo bệ phóng đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

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Cuối các phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Cùng với đó là báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Cuối phiên, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

3 dự án đường cao tốc này có tổng chiều dài khoảng 430,5km, quy mô 4 làn xe cao tốc và sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 162.393 tỉ đồng.

TP.HCM nghiên cứu hỗ trợ người lao động đổi xe cũ sang xe điện

TP.HCM đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ sửa xe, đổi xe khi kiểm định khí thải - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về kiểm định khí thải xe máy, Sở Tài chính được giao nghiên cứu các chính sách hỗ trợ công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Trong đó, TP.HCM tính đến việc hỗ trợ phí kiểm định lần đầu, hỗ trợ một phần tiền sửa xe với những trường hợp khó khăn. Sở Tài chính cũng được giao nghiên cứu cơ chế thu cũ - đổi mới, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ trả góp khi người dân đổi sang xe điện hoặc xe dùng năng lượng sạch.

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa và đổi xe phát thải cao, nhất là với người lao động có thu nhập thấp.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu tính toán mạng lưới cơ sở kiểm định phù hợp với số lượng xe, dân cư và nơi tập trung đông công nhân. Việc kiểm định ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, đăng ký trực tuyến, đặt lịch trước cũng được nghiên cứu để người dân thuận tiện hơn, tránh cảnh tập trung đông người.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tuyên truyền về thời gian, tiêu chuẩn, quy trình, mức phí kiểm định và chính sách hỗ trợ. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các đơn vị cũng được yêu cầu thông tin để người lao động chủ động kiểm định, bảo dưỡng xe và sắp xếp thời gian phù hợp.

TP.HCM tổ chức Countdown 4 ngày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chương trình Countdown chào năm mới 2027 sẽ tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM đã đồng ý tổ chức chương trình đếm ngược (Countdown) chào năm mới 2027 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Sự kiện diễn ra trong 4 ngày cuối năm, từ 28-12 đến hết 31-12-2026.

Theo UBND TP.HCM, chương trình do Công ty cổ phần Sản xuất sân khấu và Nội thất I.S.E.E làm theo ủy quyền của Công ty cổ phần Bóng đá TP.HCM. Địa điểm tổ chức là đoạn đường đi bộ Nguyễn Huệ từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Lợi.

Việc lắp đặt bắt đầu từ 0h ngày 24-12. Sau khi chương trình kết thúc, việc tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng được thực hiện từ ngày 1-1 đến hết ngày 3-1-2027.

Giá quản lý vận hành chung cư tại TP.HCM tối đa 13.700 đồng/m²

Các tòa nhà chung cư đã trở thành thành phần cơ sở cư trú không thể thiếu ở TP.HCM - Ảnh: CÔNG TRIỆU

UBND TP.HCM vừa ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới, trong đó mức cao nhất với chung cư có thang máy là 13.700 đồng/m² diện tích căn hộ mỗi tháng.

Theo quyết định 96/2026, chung cư có thang máy tại các phường, xã có mức giá từ 1.800 - 13.700 đồng/m²/tháng. Chung cư không có thang máy từ 600 - 8.800 đồng/m²/tháng.

Tại đặc khu Côn Đảo, mức giá cao hơn. Chung cư có thang máy từ 3.200 - 24.700 đồng/m²/tháng, còn chung cư không có thang máy từ 1.100 - 15.800 đồng/m²/tháng.

Khung giá này chưa gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo trì, bảo hiểm cháy nổ, tiền giữ xe, điện, nước, truyền hình, thông tin liên lạc và thù lao cho Ban quản trị.

Với chung cư không thuộc tài sản công, khung giá là cơ sở để các bên tham khảo khi thỏa thuận mức phí. Nếu chủ nhà, cư dân và đơn vị quản lý chưa thống nhất được giá, đơn vị quản lý được tạm thu theo mức của năm liền trước hoặc mức khác nhưng không vượt khung giá mới.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25-11, thay thế khung giá được TP.HCM ban hành năm 2024 và các quy định liên quan của Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương cũ.

TP.HCM phát triển mạng lưới xét nghiệm giám sát bệnh truyền nhiễm

Tối 9-11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành kế hoạch về thành lập và phát triển mạng lưới xét nghiệm giám sát bệnh truyền nhiễm đến năm 2030.

Theo sở này, hiện TP.HCM có hệ thống phòng xét nghiệm thuộc nhiều thành phần, bao gồm công lập và tư nhân, y tế dự phòng và điều trị, với khả năng triển khai các kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu, đặc biệt là xét nghiệm vi sinh và sinh học phân tử.

Kết quả khảo sát tháng 8-2025 cho thấy năng lực xét nghiệm trên địa bàn nhìn chung đáp ứng yêu cầu đối với tình hình bệnh tật hiện nay. Tuy nhiên, các năng lực này chưa được kết nối thành một hệ thống thống nhất.

Theo kế hoạch, mạng lưới sẽ kết nối các phòng xét nghiệm công lập và tư nhân, với ba cấu phần chính: ban điều hành mạng lưới; hệ thống thu thập, vận chuyển mẫu bệnh phẩm; và hệ thống các phòng xét nghiệm được phân thành 5 cấp độ năng lực.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu có 70% số phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tham gia mạng lưới và 90% số phòng xét nghiệm này được cập nhật năng lực trên bản đồ số năng lực xét nghiệm.

Dự báo thời tiết các vùng miền cả nước hôm nay 10-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH