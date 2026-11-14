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Tin tức giá xe: Mua Mitsubishi Xpander tiết kiệm tới 112 triệu chi phí lăn bánh, Xforce cũng thêm ưu đãi

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Mitsubishi bổ sung gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm cho Xpander và Xforce, nâng tổng giá trị khuyến mại cao nhất của hai mẫu xe lên lần lượt 112 triệu và 92 triệu đồng.

Tin tức giá xe: Mua Mitsubishi Xpander nay tiết kiệm tới 112 triệu chi phí lăn bánh, Xforce cũng thêm ưu đãi - Ảnh 1.

Xpander hiện là mẫu xe có ưu đãi chính hãng cao nhất của Mitsubishi - Ảnh: Đại lý

Sau khi công bố chương trình khuyến mại tháng 11, Mitsubishi tiếp tục bổ sung gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm cho Xpander và Xforce. Kết hợp với các ưu đãi hiện hành, tổng giá trị khuyến mại cao nhất của hai mẫu xe lần lượt đạt 112 triệu và 92 triệu đồng.

Chương trình mới được triển khai trong giai đoạn mua sắm cuối năm, khi một số đối thủ như Suzuki XL7 và Toyota Yaris Cross vừa được nâng cấp trang bị. Mitsubishi Xpander cũng mới bổ sung camera 360 độ cho hai phiên bản cao cấp.

Mitsubishi Xpander được khuyến mại tới 112 triệu đồng

Xpander AT có tổng giá trị khuyến mại cao nhất 112 triệu đồng, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 59 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 36 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ 2 năm trị giá 17 triệu đồng.

Xpander AT Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 66 triệu đồng, kèm bảo hiểm thân vỏ trị giá 22 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mại đạt 88 triệu đồng.

Xpander Cross nhận hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 70 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ trị giá 22 triệu đồng, nâng tổng khuyến mại lên 92 triệu đồng. Cả hai phiên bản AT Premium và Cross đều vừa được bổ sung camera 360 độ.

Tin tức giá xe: Mua Mitsubishi Xpander nay tiết kiệm tới 112 triệu chi phí lăn bánh, Xforce cũng thêm ưu đãi - Ảnh 2.
Tin tức giá xe: Mua Mitsubishi Xpander nay tiết kiệm tới 112 triệu chi phí lăn bánh, Xforce cũng thêm ưu đãi - Ảnh 3.
Tin tức giá xe: Mua Mitsubishi Xpander nay tiết kiệm tới 112 triệu chi phí lăn bánh, Xforce cũng thêm ưu đãi - Ảnh 4.

Xpander vừa được nâng cấp camera 360 độ - Ảnh: Đại lý

Trong khi đó Xpander MT được hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 57 triệu đồng và phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, tổng giá trị khuyến mại đạt 67 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce được ưu đãi tới 92 triệu đồng

Cả ba phiên bản Xforce đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng bảo hiểm thân vỏ 2 năm.

Trong đó Xforce Ultimate có tổng giá trị khuyến mại cao nhất 92 triệu đồng, gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 72 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ trị giá 20 triệu đồng.

Xforce GLX được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 60 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ trị giá 18 triệu đồng, tổng cộng 78 triệu đồng.

Phiên bản Luxury nhận hỗ trợ lệ phí trước bạ khoảng 66 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ trị giá 19 triệu đồng, nâng tổng khuyến mại lên 85 triệu đồng.

Xforce có mức khuyến mại cao thứ hai trong danh mục xe Mitsubishi - Ảnh: Đại lý

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Xpander và Xforce tiếp tục là hai mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tại Việt Nam, với doanh số lần lượt 11.102 và 10.230 xe.

Cùng kỳ, Mitsubishi bán tổng cộng 34.111 xe, trong đó Destinator đóng góp 7.979 xe. Kết quả này giúp Mitsubishi nằm trong nhóm ba thương hiệu có doanh số cao nhất theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Nhiều mẫu Mitsubishi khác cũng được khuyến mại

Ngoài Xpander và Xforce, Mitsubishi còn triển khai khuyến mại cho Destinator, Attrage và Triton trong tháng 11.

Các mẫu Mitsubishi khác tiếp tục được áp dụng khuyến mại trong tháng 11 - Ảnh: Đại lý

Destinator Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 78 triệu đồng. Bản Ultimate nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng, tổng giá trị khuyến mại khoảng 68 triệu đồng.

Với Attrage, bản MT có tổng giá trị khuyến mại khoảng 48,5 triệu đồng, gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi.

Attrage CVT Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu 11 triệu đồng và ăng-ten vây cá. Tổng giá trị khuyến mại đạt khoảng 37 triệu đồng.

Trong khi đó cả ba phiên bản Triton đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Tổng giá trị khuyến mại của bản 2WD AT GLX đạt khoảng 49 triệu đồng, bản 4WD AT Premium khoảng 58 triệu đồng và bản 4WD AT Athlete khoảng 56 triệu đồng.

Tin tức giá xe: Mua Mitsubishi Xpander nay tiết kiệm tới 112 triệu chi phí lăn bánh, Xforce cũng thêm ưu đãi - Ảnh 7.'Mitsubishi muốn đưa xe hybrid về Việt Nam, trở ngại không ở giá bán hay nhu cầu'

Mitsubishi Xpander và Xforce phiên bản hybrid đã xuất hiện tại Đông Nam Á, nhưng hiện chưa có kế hoạch mở bán tại Việt Nam. Theo Mitsubishi Motors Việt Nam, trở ngại chính nằm ở nguồn cung xe phù hợp với cấu hình tay lái thuận.

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    Chủ đề: Mitsubishi giảm giá xe Mitsubishi Xpander Tin tức giá xe Mitsubishi XForce

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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