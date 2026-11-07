Tin tức giá xe: Loạt xe Hyundai giảm giá hàng trăm triệu, tăng thời gian bảo hành

Khách mua Hyundai Creta được tặng gần 80 triệu đồng tiền mặt trong tháng 11 - Ảnh: HTV

Xe Hyundai ưu đãi tới 220 triệu đồng

Theo thông báo từ Hyundai Thành Công (HTV), những khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng 11-2026 có thể được giảm giá mua xe từ hàng chục tới hàng trăm triệu đồng. Mức cụ thể sẽ tùy vào từng dòng và từng đại lý.

Ở nhóm xe cỡ nhỏ, Hyundai Grand i10 có mức ưu đãi tối đa 50 triệu đồng, còn Hyundai Accent là 89 triệu đồng. Ưu đãi này bao gồm giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên hạng Bạch kim. Ngoài ra, gói ưu đãi còn có giá trị gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km.

Ở nhóm xe gầm cao cỡ nhỏ, Hyundai Creta nhận được ưu đãi tối đa 84 triệu đồng. Khách có thể chọn một trong hai gói ưu đãi. Gói thứ nhất là 79 triệu đồng tiền mặt, trong khi gói thứ hai gồm tiền mặt và quà tặng nâng cấp cốp điện, tổng giá trị 84 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Venue nhận khuyến mại tối đa 28 triệu đồng.

Ở những mẫu SUV lớn hơn, Hyundai Santa Fe có mức ưu đãi cao nhất, giá trị lên đến 220 triệu đồng cho phiên bản Prestige đời 2025. Mức này gồm giảm giá từ HTV, đại lý và thẻ hội viên hạng Bạch kim.

Trong khi đó Hyundai Tucson có ưu đãi tối đa 79 triệu đồng, gồm giảm giá và thẻ hội viên Bạch kim. Còn Hyundai Palisade được giảm giá tối đa 68 triệu đồng từ HTV và đại lý.

Mẫu xe đa dụng Hyundai Stargazer cũng góp mặt trong chương trình với tổng giá trị ưu đãi lên tới 117 triệu đồng, bao gồm giảm giá và thẻ hội viên Bạch kim.

Chương trình giảm giá của Hyundai áp dụng cho 8 dòng xe - Ảnh: HTV

Như vậy mức ưu đãi cao nhất công bố cho từng mẫu xe không hoàn toàn là khoản tiền được trừ trực tiếp vào giá bán, mà có thể bao gồm các quyền lợi hoặc quà tặng đi kèm.

Ngoài ra Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ tài chính. Khách hàng có thể lựa chọn vay trong 6 tháng với lãi suất 8,4%/năm hoặc gói 12 tháng với lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo.

Chương trình còn có chính sách ân hạn nợ gốc 6 tháng, với tỉ lệ vay tối đa 90% giá trị xe.

Hyundai nâng bảo hành lên 10 năm, nhưng có điều kiện

Song song với ưu đãi mua xe, Hyundai Thành Công triển khai chương trình bảo hành mở rộng từ ngày 1-11-2026 đến hết 31-10-2027, không thu phí đăng ký.

Theo chính sách hiện hành, xe Hyundai được bảo hành tiêu chuẩn 5 năm hoặc 100.000km. Với chương trình mới, khách hàng có thể nâng tổng thời hạn bảo hành lên tối đa 10 năm hoặc 200.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tuy nhiên quyền lợi này không được áp dụng tự động, mà chủ xe phải đăng ký tham gia và đáp ứng các yêu cầu bảo dưỡng.

Muốn tăng thời gian bảo hành, khách mua xe cần đáp ứng được điều kiện đặt ra - Ảnh: HTV

Cụ thể trong 5 năm bảo hành tiêu chuẩn, xe phải được bảo dưỡng định kỳ tại đại lý Hyundai ủy quyền, với số lần bảo dưỡng đạt tối thiểu 90% lịch khuyến nghị. Chủ xe cũng phải đăng ký chương trình trước khi hết thời hạn bảo hành tiêu chuẩn.

Từ năm thứ 6, mỗi lần bảo dưỡng đúng hạn sẽ giúp xe được gia hạn thêm 6 tháng hoặc 5.000km. Thời gian gia hạn được cộng nối, tối đa thêm 5 năm hoặc 100.000km.

Hyundai cho phép khách hàng bảo dưỡng trễ tối đa 15 ngày hoặc 500km. Nếu vượt quá giới hạn này, quyền lợi bảo hành mở rộng sẽ chấm dứt.

Chương trình áp dụng cho ba nhóm khách hàng.

Nhóm thứ nhất là người mua xe Hyundai mới từ ngày 1-11-2026, đăng ký tham gia khi nhận xe.

Nhóm thứ hai là chủ xe vẫn còn thời hạn bảo hành tiêu chuẩn, có tỉ lệ bảo dưỡng đạt tối thiểu 90% và đăng ký trước khi hết hạn.

Nhóm cuối cùng gồm những xe đã hết bảo hành tiêu chuẩn trong khoảng từ ngày 1-1 đến 31-10-2026. Để được hưởng quyền lợi, xe phải đáp ứng tỉ lệ bảo dưỡng tối thiểu 90% và chủ xe đăng ký trước ngày 30-11-2026. Với nhóm này, chương trình chỉ áp dụng cho những hư hỏng phát sinh kể từ ngày được gia hạn.

Một điểm cần lưu ý là phạm vi bảo hành mở rộng không bao gồm toàn bộ chi tiết như giai đoạn bảo hành tiêu chuẩn.

Theo Hyundai Thành Công, 12 nhóm chi tiết chỉ được bảo hành trong 5 năm hoặc 100.000km đầu tiên. Trong đó có giảm xóc, thước lái, rô tuyn hệ thống treo, cảm biến ABS, hệ thống xả, điều hòa, cụm đèn, đồng hồ táp lô, màn hình giải trí, màn hình HUD và một số camera trên xe.

Các bộ phận như ắc quy, lốp và lỗi sơn cũng có chính sách bảo hành riêng. Những hư hỏng do va chạm, sử dụng không đúng hướng dẫn hoặc hao mòn tự nhiên không thuộc phạm vi bảo hành mở rộng.

Do đó để duy trì quyền lợi bảo hành trong tối đa 10 năm, chủ xe Hyundai cần tuân thủ lịch bảo dưỡng, đăng ký đúng thời hạn và kiểm tra danh mục chi tiết được bảo hành theo quy định của hãng.