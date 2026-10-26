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Hyundai Tucson mới lập kỷ lục mở bán: Hơn 15.000 đơn chỉ trong một ngày, đa số chọn hybrid

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Hyundai Tucson thế hệ mới ghi nhận 15.045 đơn đặt hàng trong ngày đầu mở bán tại Hàn Quốc, vượt kỷ lục của thế hệ trước. Trong đó, bản hybrid chiếm 55% lượng đặt hàng, còn phiên bản cao cấp nhất được nhiều khách hàng lựa chọn nhất.

Hyundai Tucson mới lập kỷ lục mở bán: Hơn 15.000 đơn chỉ trong một ngày, đa số chọn hybrid - Ảnh 1.

Hyundai Tucson thế hệ mới nhận hơn 15.000 đơn đặt hàng trong ngày đầu mở bán tại Hàn Quốc - Ảnh: Hyundai

Theo công bố của Hyundai Motor ngày 22-10, Tucson thế hệ thứ 5 nhận được 15.045 đơn đặt hàng trong ngày đầu mở bán tại Hàn Quốc. Đây là mức cao nhất trong lịch sử dòng SUV cỡ C này, vượt 10.842 đơn của thế hệ thứ 4 khi ra mắt vào tháng 9-2020.

Sau 6 năm, Hyundai Tucson bước sang thế hệ mới với nhiều thay đổi về ngoại thất, nội thất, hệ truyền động và công nghệ. Mẫu xe tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C tại Hàn Quốc, trong đó có đối thủ Kia Sportage.

Số đông chọn Hyundai Tucson bản đắt nhất

Theo Hyundai, phiên bản Inspiration cao cấp nhất chiếm 44% tổng lượng đơn đặt hàng trong ngày đầu. Tỉ lệ này tăng đáng kể so với mức 29% của thế hệ trước, đồng thời đưa Inspiration trở thành phiên bản được lựa chọn nhiều nhất.

Bản Inspiration được trang bị màn hình giải trí trung tâm 17inch, sử dụng hệ thống Pleos Connect và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa OTA. Xe còn có công nghệ hỗ trợ lái trên cao tốc Highway Driving Assist 2 và hai vị trí sạc điện thoại không dây.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn H-Pick chiếm 33% lượng đặt hàng. Bản Exclusive đứng tiếp theo với 22%, còn XRT chiếm 1%.

Phiên bản XRT được phát triển từ bản Exclusive, bổ sung một số chi tiết ngoại thất theo phong cách thể thao và khỏe khoắn hơn.

Tuy nhiên, cơ cấu đơn đặt hàng trong ngày đầu chưa đủ để phản ánh xu hướng lựa chọn phiên bản của khách hàng trong thời gian dài.

Bản hybrid được đặt mua nhiều hơn bản xăng

Hyundai Tucson mới lập kỷ lục mở bán: Hơn 15.000 đơn chỉ trong một ngày, đa số chọn hybrid - Ảnh 2.

Hyundai Tucson hybrid chiếm 55% lượng đơn đặt hàng trong ngày đầu mở bán - Ảnh: Hyundai

Một điểm đáng chú ý khác là phiên bản hybrid chiếm tới 55% tổng lượng đơn đặt hàng. Tỉ lệ này cao hơn mức 48% của thế hệ trước và vượt lượng khách lựa chọn phiên bản sử dụng động cơ xăng.

Tucson thế hệ mới sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ tiếp theo của Hyundai Motor Group, được cải thiện về công suất và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Theo thông số công bố tại Hàn Quốc, hệ thống hybrid có tổng công suất 245 mã lực, tăng 10 mã lực so với trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp đạt 17,4km/lít, cải thiện 1,2km/lít.

Đối với bản máy xăng, động cơ tăng áp 1.6L được nâng cấp bộ tăng áp, giúp công suất cực đại tăng thêm 13 mã lực. Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Bên cạnh nâng cấp hệ truyền động, Hyundai Tucson thế hệ mới còn được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và an toàn.

Các công nghệ đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thông minh dựa trên dữ liệu dẫn đường thế hệ thứ hai, hỗ trợ an toàn khi người lái đạp nhầm chân ga và chức năng phanh khẩn cấp khi cần số điện tử ở vị trí P. Xe cũng được trang bị 9 túi khí.

Hyundai Tucson mới lập kỷ lục mở bán: Hơn 15.000 đơn chỉ trong một ngày, đa số chọn hybrid - Ảnh 3.
Hyundai Tucson mới lập kỷ lục mở bán: Hơn 15.000 đơn chỉ trong một ngày, đa số chọn hybrid - Ảnh 4.
Hyundai Tucson mới lập kỷ lục mở bán: Hơn 15.000 đơn chỉ trong một ngày, đa số chọn hybrid - Ảnh 5.

Hyundai Tucson thế hệ mới được bổ sung nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái - Ảnh: Hyundai

Ngoài ra, xe có hệ thống camera toàn cảnh Surround View Monitor, hỗ trợ quan sát khu vực mặt đất dưới gầm xe. Các tính năng khác gồm hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe phía trước và sau, cùng chức năng tự động khóa cửa khi người dùng rời khỏi phương tiện.

Đáng chú ý, Tucson mới được bổ sung hệ thống cấp điện dự phòng kép cho chức năng mở khóa cửa. Theo Hyundai, đây là lần đầu tiên hãng áp dụng công nghệ này trên một mẫu xe, nhằm cung cấp thêm phương án cấp điện cho hệ thống mở khóa trong một số tình huống.

Những trang bị trên được Hyundai triển khai nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Tucson trong phân khúc SUV cỡ C. Tuy nhiên, danh sách tiện nghi và công nghệ an toàn sẽ khác nhau tùy phiên bản và thị trường phân phối.

Hyundai Tucson mới lập kỷ lục mở bán: Hơn 15.000 đơn chỉ trong một ngày, đa số chọn hybrid - Ảnh 6.Hyundai Tucson đời mới ra mắt: Lột xác từ ngoài vào trong, dễ hút khách khi về Việt Nam

Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 chính thức ra mắt với ngôn ngữ thiết kế Art of Steel, mang diện mạo vuông vức hơn, kích thước lớn hơn và khoang cabin được thiết kế lại.

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    Chủ đề: Hyundai Hyundai Tucson doanh số ô tô

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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