Tin tức giá xe: Isuzu mu-X giảm giá tới hơn 200 triệu đồng

Isuzu mu-X đang được giảm giá mạnh từ chính hãng, song mức giảm cụ thể còn tùy từng đại lý - Ảnh: Đại lý

Mẫu SUV 7 chỗ Isuzu mu-X đang được áp dụng chương trình khuyến mãi lên đến 18% giá xe trong tháng 11-2026. Mức giảm cụ thể tùy thuộc vào phiên bản và chính sách của từng đại lý.

Tham khảo tại một số đại lý, Isuzu mu-X hiện được giảm từ 218 - 231 triệu đồng. Với những xe sản xuất năm 2026 (VIN 2026), giá bán sau ưu đãi dao động từ 986 triệu - 1,071 tỉ đồng.

Trong khi đó, những xe VIN 2025 có giá thấp hơn. Theo thông tin từ đại lý, bản mu-X Sport 4x4 AT hiện được chào bán với giá 927 triệu đồng, còn bản Prestige 4x2 AT có giá 948 triệu đồng.

Như vậy, giá thực tế của một số phiên bản mu-X hiện đã xuống dưới mức 1 tỉ đồng.

Phiên bản Isuzu mu-X 2026 Giá niêm yết (đồng) Mức giảm tại đại lý

(đồng) Giá sau giảm (đồng) mu-X Premium 4x4 AT 1,302 tỉ 231 triệu 1,071 tỉ mu-X Prestige 4x2 AT 1,209 tỉ 223 triệu 986 triệu mu-X Sport 4x4 AT 1,204 tỉ 218 triệu 986 triệu

Trong phân khúc SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời, Isuzu mu-X cạnh tranh với Toyota Fortuner và Ford Everest. Sau ưu đãi, ngay cả mức giá 1,071 tỉ đồng của mu-X cũng thấp hơn giá niêm yết 1,129 tỉ đồng của Ford Everest tiêu chuẩn hay 1,163 tỉ đồng của Toyota Fortuner tiêu chuẩn.

Isuzu mu-X đang phân phối tại Việt Nam là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, được giới thiệu từ giữa năm 2025. Xe được điều chỉnh thiết kế ngoại thất, nội thất và bổ sung công nghệ an toàn.

Ở phía trước, mu-X có lưới tản nhiệt được thiết kế lại với kích thước lớn và các đường nét góc cạnh hơn. Cụm đèn Bi-LED tích hợp đèn định vị ban ngày, trong khi đèn hậu LED cũng được thay đổi thiết kế. Phiên bản cao cấp sử dụng mâm hợp kim 6 chấu kích thước 20 inch.

Isuzu mu-X có ngoại hình hầm hố, nhưng nội thất có phần "cổ điển" - Ảnh: Đại lý

Bên trong, mẫu SUV này được trang bị bảng đồng hồ kết hợp màn hình màu 7 inch, thay cho thiết kế trước đây. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các tiện nghi khác gồm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử, điều hòa tự động hai vùng và cổng sạc USB Type-C.

Về vận hành, Isuzu mu-X tại Việt Nam tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp 1.9L, cho công suất khoảng 148 mã lực và mô men xoắn cực đại 350Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Dung tích động cơ 1.9L cũng là một điểm khác biệt của mu-X so với các đối thủ như Toyota Fortuner hay Ford Everest.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên phiên bản nâng cấp nằm ở hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Theo đó, mu-X được trang bị camera ADAS thế hệ thứ tư với góc quan sát mở rộng từ 40 độ lên 120 độ.

Các tính năng an toàn được đề cập gồm cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh tự động khi lùi.