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Toyota Fortuner 2027 ấn định ngày ra mắt, dự kiến sớm về Việt Nam

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Toyota Fortuner sắp ra mắt dự kiến vẫn dùng nền tảng khung gầm và cấu trúc thân xe hiện tại, nhưng sẽ có những thay đổi đáng kể về nội ngoại thất và công nghệ.

Toyota Fortuner 2027 ấn định ngày ra mắt, dự kiến sớm về Việt Nam - Ảnh 1.

Toyota Fortuner mới sẽ ra mắt vào tháng 12 năm nay - Ảnh: Kurdistan Automotive Blog

Theo trang Car Mag dẫn lời từ Toyota Nam Phi xác nhận rằng Toyota Fortuner thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 1-12.

Theo dự kiến, mẫu xe này sẽ có mặt ở các thị trường trong năm 2027, bao gồm Ấn Độ, sau khi Innova Cross (hay Innova Hycross) ra mắt vào tháng 12-2026.

Trước đó, Toyota Fortuner mới đã được bắt gặp chạy thử ở Thái Lan. Những ảnh chụp cận hơn cho thấy rõ phần thiết kế phía trước và bên hông xe.

Mặc dù các thông tin trước đó gọi đây là thế hệ mới, nguồn tin của trang Financial Express tiết lộ đây thực chất là một đợt nâng cấp lớn dựa trên nền tảng kiến trúc hiện có.

Nếu chính xác, Toyota Fortuner mới vẫn sử dụng nền tảng khung gầm rời IMV và cấu trúc thân xe cơ bản. Nhưng những hình ảnh chạy thử cho thấy nhiều chi tiết ngoại thất sẽ thay đổi, giúp Toyota làm mới diện mạo của xe trong khi vẫn duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng SUV này.

Cách làm này tương tự mẫu Toyota Hilux hiện hành, khi cũng được kết hợp thay đổi đáng kể về nội ngoại thất với nền tảng kỹ thuật quen thuộc.

Toyota Fortuner 2027 ấn định ngày ra mắt, dự kiến sớm về Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh dựng đồ họa thiết kế ngoại thất dựa trên hình ảnh chạy thử - Ảnh do AI tạo

Dựa vào hình ảnh chạy thử có thể thấy những thay đổi trên Toyota Fortuner mới tập trung vào lưới tản nhiệt, cụm đèn thanh mảnh hơn, nắp ca-pô cao, vòm bánh xe mở rộng và bậc lên xuống.

Ở phía sau, cửa cốp xe cũng được thiết kế lại, tích hợp dải đèn LED nối liền cùng đèn hậu với đồ họa mới.

Toyota Fortuner 2027 ấn định ngày ra mắt, dự kiến sớm về Việt Nam - Ảnh 3.

Phần đuôi Toyota Fortuner mới thay đổi khá nhiều - Ảnh: Fortuner Club Thailand Official

Bên trong, nội thất dự kiến chịu ảnh hưởng lớn từ Hilux, với màn trung tâm lớn hơn đi cùng kết nối không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, và những cải tiến về vật liệu bảng táp-lô và công thái học.

Gói an toàn Toyota Safety Sense cũng dự kiến bổ sung thêm tính năng, ít nhất là trên các phiên bản cao cấp.

Trong khi đó, vì là nâng cấp, động cơ dự kiến sẽ không thay đổi, vẫn là máy dầu 2.8L quen thuộc đi kèm tùy chọn hộp số sàn hoặc hộp số tự động. Dù vậy, không loại trừ khả năng Toyota sẽ giới thiệu lại tùy chọn động cơ xăng 2.7L.

Toyota Fortuner 2027 ấn định ngày ra mắt, dự kiến sớm về Việt Nam - Ảnh 4.Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục chạy thử: Lộ diện thiết kế đầu xe không che

Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp khi chạy thử tại Thái Lan. Mẫu SUV 7 chỗ có nhiều thay đổi ở thiết kế đầu xe, trong khi nội thất và động cơ vẫn là những thông tin chưa được hãng xác nhận.

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MINH SƠN
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    Chủ đề: toyota Toyota Fortuner xe mới

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