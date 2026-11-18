Lực lượng tìm kiếm cứu nạn nỗ lực tìm kiếm nam sinh suốt 10 ngày qua - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 18-11, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò, Nghệ An xác nhận lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể em T.Q.T. (13 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ phường Thành Vinh, Nghệ An) tại khu vực đảo Hòn Én, vùng biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân vào bờ để gia đình nhận dạng.

Trước đó, chiều 8-11, T. cùng nhóm 5 người bạn xuống khu vực bãi biển Cửa Lò vui chơi, tắm biển. Thời điểm này, thời tiết bất lợi, biển động mạnh, sóng lớn.

Trong lúc tắm, T. không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, gia đình cùng lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc bãi biển, huy động nhiều phương tiện tìm kiếm xuyên đêm.

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân ở vùng biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh, cách nơi gặp nạn ban đầu khoảng 100km - Ảnh: Google Maps

Những ngày tiếp theo, nhiều đội cứu hộ từ các tỉnh, thành đã đến Nghệ An hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm liên tục được mở rộng, từ khu vực biển Cửa Lò ra đảo Ngư, đảo Mắt, vùng biển Cửa Hội và kéo dài sang vùng biển Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, biển động, sóng lớn và phạm vi tìm kiếm rộng khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau 10 ngày tìm kiếm, đến chiều tối 17-11, thi thể nam sinh được phát hiện tại khu vực đảo Hòn Én, Thiên Cầm, Hà Tĩnh, cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 100km.