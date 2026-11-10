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Tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi vớt cá ở đập Bà Mụ

tác giả
A LỘC
A LỘC
A LỘC

Trong lúc đi vớt cá tại đập Bà Mụ (phường Đồng Phú, TP Đồng Nai), một người đàn ông rơi xuống nước, mất tích suốt nhiều giờ.

Tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi vớt cá ở đập Bà Mụ - Ảnh 1.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai tìm thấy thi thể người đàn ông chết đuối khi vớt cá ở đập Bà Mụ - Ảnh: A.B.

Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai cho biết đã tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi vớt cá tại khu vực đập Bà Mụ.

Nạn nhân là ông L.V.T. (55 tuổi, ngụ khu phố Tân Hà, phường Đồng Phú, TP Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, khoảng 12h25 ngày 9-11, ông T. đi vớt cá tại khu vực đập Bà Mụ (phường Đồng Phú) thì không may rơi xuống nước, mất tích.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Đồng Nai) nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu hộ đến hiện trường.

Ngoài ra, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 14 cũng được huy động chi viện, phối hợp các lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn, gió mạnh, nước dâng cao và tầm nhìn hạn chế. 

Hơn nữa, mặt nước có nhiều bèo và thực vật thủy sinh phủ kín, gây khó khăn cho việc rà soát, xác định vị trí nạn nhân.

Hai đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động tổng cộng 3 xe cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm suốt nhiều giờ.

Đến khoảng 20h40 ngày 9-11, sau hơn 8 giờ kể từ khi nạn nhân mất tích, lực lượng cứu hộ tìm thấy ông T. và bàn giao cho lực lượng chức năng cùng gia đình.

Khu vực đập Bà Mụ từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm dù chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm.

Cụ thể, đầu tháng 1-2023, một người đàn ông 36 tuổi chết đuối khi bơi xuống đập lấy cần câu bị cá kéo rơi xuống nước.

Trước đó, tháng 8-2022, một nam sinh 14 tuổi cũng được phát hiện tử vong tại khu vực hồ Suối Giai giáp đập Bà Mụ.

Tìm thấy người đàn ông mất tích khi đi vớt cá ở đập Bà Mụ - Ảnh 2.Cá chết lềnh bềnh ở đập Bà Mụ, người dân lo ô nhiễm nguồn nước

TTO - Người dân thị trấn Tân Phú (huyện Đồng Phú, Bình Phước) không khỏi lo lắng trước hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên mặt nước đập Bà Mụ bốc mùi hôi tanh, nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

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A LỘC
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    Chủ đề: hồ Suối Giai chết đuối Bình Phước đập Bà Mụ

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