Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM (đầu tiên từ phải qua), ông Lê Cao Cường, Phó tổng biên tập báo Điện tử Tuổi Trẻ (thứ 2 từ phải qua) cùng các đại biểu tham quan gian hàng đạt giải Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đây cũng là nội dung được đặt ra tại hội nghị "Định giá thương hiệu doanh nghiệp" tổ chức tại TP.HCM ngày 2-12 tới.



Hội nghị do Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và Phát triển bền vững (CSED), thuộc Sở Công Thương TP.HCM, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM năm 2026 (WISE HCMC+ 2026).

Chương trình hướng đến nhân sự phụ trách quản lý thương hiệu, truyền thông tại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến. Mục tiêu là hỗ trợ doanh nghiệp có thêm kiến thức và phương pháp đánh giá giá trị thương hiệu, từ đó xây dựng chiến lược phát triển bền vững tại thị trường trong nước và từng bước mở rộng ra quốc tế.

Bà Lê Nguyễn Duy Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ (CSID), Sở Công Thương TP.HCM cho biết chương trình gắn với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất - chế biến sản phẩm có nhu cầu đầu tư phát triển thương hiệu bền vững tại thị trường trong nước, tiến tới chinh phục thị trường quốc tế, chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, các nội dung dự kiến được trao đổi gồm phương pháp định giá thương hiệu, vai trò của giá trị thương hiệu đối với doanh nghiệp, chỉ số sức mạnh thương hiệu và những nghiên cứu điển hình về giá trị thương hiệu gắn với sự ghi nhận của khách hàng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phương pháp định giá thương hiệu thông qua cách tiếp cận giải phóng phí bản quyền (Royalty Relief). Đây là phương pháp ước tính giá trị thương hiệu dựa trên khoản phí bản quyền mà doanh nghiệp có thể phải trả nếu không sở hữu thương hiệu và phải đi thuê quyền sử dụng thương hiệu đó.

Chương trình do bà Lương Thúy Quyên, Giám đốc điều hành Brand Finance Việt Nam trực tiếp chia sẻ. Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, đo lường thị trường bán lẻ và phân tích hành vi khách hàng, từng hỗ trợ nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực dược phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, bán lẻ, thương mại điện tử, tài chính và ô tô.

Thông tin chi tiết hội nghị "Định giá thương hiệu doanh nghiệp": - Đối tượng tham gia: Nhân sự phụ trách quản lý thương hiệu, truyền thông. - Hình thức tham gia: Miễn phí doanh nghiệp sản xuất - chế biến. - Thời gian: Từ 10h30 đến 12h, Thứ Tư, ngày 2-12- 2026. - Địa điểm: Hội trường 2, Trung tâm sự kiện White Palace Hoàng Văn Thụ, 194 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM. Quý Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia qua link: https://docs.google.com/forms/d/1SbIXjOf5ZkWkU4YmLQQzgcahXhCEADbMPQtefrRmLss/edit Mọi thông tin đăng ký tham gia và hỗ trợ, vui lòng liên hệ: Bà Lê Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên Phòng Hỗ trợ Phát triển bền vững; SĐT: 078 596 9958.

Dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026, do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Báo điện tử Tuổi Trẻ tổ chức. "Thương hiệu Vàng TP.HCM" lần 6 hướng đến tôn vinh những thương hiệu có năng lực cạnh tranh, uy tín và không ngừng đổi mới và phát triển bền vững. Với chủ đề "Kiến tạo động lực tăng trưởng mới", giải thưởng năm nay cũng là dịp để doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm, mô hình, cách làm mới đang tạo lợi thế cạnh tranh, qua đó góp thêm những câu chuyện về sức bật mới của doanh nghiệp và kinh tế TP.HCM.