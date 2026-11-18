Vợ chồng Trương Minh Hoàng, Dương Kim Sang bị điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngày 18-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án hai vợ chồng lợi dụng yếu tố tâm linh lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng xảy ra tại Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai vợ chồng Trương Minh Hoàng (32 tuổi) và Dương Kim Sang (33 tuổi, cùng trú phường Gia Định, TP.HCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến tử vi, tướng số, tâm linh, thu hút đông đảo người theo dõi.

Những người này tự xưng được "bề trên" chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để rao "bán lộc, cho số", "báo số" trên mạng xã hội. Khi người dân tin tưởng, bỏ tiền mua những "con số may mắn", cũng là lúc rơi vào bẫy lừa đảo do các đối tượng giăng ra.

Vào cuộc điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Cục A06 Bộ Công an đã làm rõ nhóm trên do 2 vợ chồng Hoàng chủ mưu, cầm đầu.

Bước đầu công an làm rõ mặc dù không thể biết trước kết quả các kỳ xổ số kiến thiết hằng ngày, nhưng vợ chồng Hoàng vẫn tổ chức các buổi livestream với nội dung mang màu sắc tâm linh, tự xưng được "bề trên" phù hộ, có khả năng biết trước kết quả xổ số để tạo niềm tin cho người xem.

Sau đó những người này quảng cáo, chào bán những "đơn hàng" chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là "lộc" và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận.

Dương Kim Sang (vợ Hoàng) livestream chào bán những "đơn hàng" chứa thông tin về kết quả xổ số, được gọi là "lộc" và yêu cầu người có nhu cầu phải trả tiền để nhận - Ảnh: SỸ ĐỨC

Từ cuối năm 2025 đến khi bị khởi tố, Sang đã sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok mang tên "Sang Duong Shop" để tổ chức livestream, dùng những lời nói, hình ảnh mang yếu tố tâm linh, tung tin có khả năng dự đoán chính xác số đuôi kết quả xổ số 3 miền, nhằm dụ dỗ người xem mua "lộc".

Sau đó các bị can yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản hoặc nhận hàng qua hình thức giao hàng thu tiền hộ. Tuy nhiên những con số được cung cấp đều không trúng thưởng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định với thủ đoạn đó, từ tháng 6-2025 đến khi bị khởi tố, hai vợ chồng này đã lừa hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại của 2 vợ chồng trên thì đến địa chỉ 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, vừa qua Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mỗi đơn vị 20 triệu đồng, thưởng Phòng 4 thuộc Cục A06 Bộ Công an 5 triệu đồng.