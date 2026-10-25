Tiết ngữ văn đặc biệt ở Nhà hát kịch Idecaf

Hơn 1.000 học sinh và thầy cô Trường THPT Lê Trọng Tấn (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cùng dàn diễn viên tại Nhà hát kịch Idecaf trong buổi ngoại khóa môn ngữ văn, ngày 25-10 - Ảnh: QUỲNH TRÂM



Hoạt động ngoại khóa này không chỉ giúp học sinh tiếp cận môn ngữ văn một cách tự nhiên, sinh động mà còn đọng lại những giọt nước mắt cùng bài học sâu sắc về tình mẫu tử và cảnh tỉnh tệ nạn xã hội.

Trang sách bước ra không gian nghệ thuật

Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và tạo môi trường học tập thực tế, tổ ngữ văn Trường THPT Lê Trọng Tấn (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) đã phối hợp cùng Nhà hát kịch Idecaf tổ chức chương trình trải nghiệm sân khấu kịch cho học sinh toàn trường.

Đây là lần thứ hai Trường THPT Lê Trọng Tấn tổ chức cho học sinh đi xem kịch ngoại khóa với hơn 1.000 em tham gia.

Cô Nguyễn Thị Diệu Thu - Tổ trưởng Tổ ngữ văn, Trường THPT Lê Trọng Tấn - cho biết đợt này nhà trường lựa chọn một vở kịch hiện đại xoay quanh chủ đề tình cảm gia đình, tình mẫu tử, anh em.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn lồng ghép nhiều bài học mang tính thời sự, giáo dục học sinh trước các vấn nạn xã hội như ma túy, đua xe lạng lách...

Cô Nguyễn Thị Diệu Thu, Tổ trưởng Tổ ngữ văn Trường THPT Lê Trọng Tấn (cầm mic), cùng các diễn viên giao lưu, chia sẻ về ý nghĩa vở kịch với học sinh - Ảnh: QUỲNH TRÂM

"Mục đích của hoạt động trải nghiệm này là giúp học sinh phát triển kỹ năng và kiến thức môn ngữ văn, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục nhân cách rất lớn.

Trực tiếp trải nghiệm không gian sân khấu với âm thanh, ánh sáng và diễn xuất chân thực của các diễn viên giúp cảm xúc của các em được khơi sâu hơn rất nhiều so với bài học trên lớp. Sau chuyến đi, học sinh sẽ viết bài cảm nhận, hoặc tự chọn phân đoạn để chuyển thể, diễn xuất trong các tiết chuyên đề", cô Nguyễn Thị Diệu Thu chia sẻ.

Để tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nghệ thuật, nhà trường đã chủ động liên kết với nhà hát để hỗ trợ mức giá vé ưu đãi 180.000 đồng/học sinh (thay vì hơn 200.000 đồng).

"Chạm" vào cảm xúc để thấu hiểu văn chương

Thay vì thụ động nghe giảng, học sinh được trực tiếp chìm đắm vào một câu chuyện kịch hiện đại chân thực về tình cảm gia đình, tình mẫu tử và những va đập của đời sống. Mở đầu bằng khung cảnh đầm ấm, vui vẻ của một gia đình nhỏ, vở kịch dần đẩy cao trào bằng những nút thắt mâu thuẫn kịch tính.

Em Tường Vi (học sinh lớp 11) nghẹn ngào cho biết bản thân đã bật khóc ở phân đoạn người mẹ đứng trước nấm mộ, hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đềm của các con ngày trước. Vở kịch đã khơi gợi cho Vi rất nhiều về tình cảm gia đình, cách đối xử và thương yêu cha mẹ, anh em.

“Ban đầu em nghĩ đây chỉ là một câu chuyện gia đình bình thường, nhưng càng về sau các 'cú twist' mở ra khiến cảm xúc dồn nén đến mức em bật khóc. Em nhớ mãi hình ảnh người mẹ nhìn lại nấm mộ và nhớ về kỷ niệm ngày đầu hai anh em chở nhau đi. Câu chuyện khiến em nhớ đến gia đình mình”, Vi bộc bạch.

Nhiều em học sinh nghẹn ngào khi cảm nhận về tình thân và nhận thấy tác hại của tệ nạn xã hội qua vở kịch - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Thay vì chỉ tiếp thu kiến thức lý thuyết trên bục giảng, hình thức học tập qua nghệ thuật sân khấu đã cho thấy sự hiệu quả rõ rệt trong việc thay đổi tư duy của học sinh.

Theo chia sẻ của em Lê Huy Sang (học sinh lớp 11), việc quan sát tâm lý nhân vật trực tiếp trên sân khấu giúp em tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn nhiều so với những bài học khô khan trên trường. Trải nghiệm này giúp em rèn luyện góc nhìn đa chiều, tạo ra nguồn chất liệu phong phú và sinh động để đưa vào các bài làm văn, từ đó giúp bài viết sâu sắc và đạt điểm số tốt hơn.

"Kiến thức truyền tải qua lời nói, hành động của diễn viên dễ thẩm thấu hơn hẳn việc chỉ đọc sách đơn thuần, vở kịch không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy tri thức xã hội và cách ứng xử, em rất mong chờ vở kịch tiếp theo mà nhà trường tổ chức cho chúng em xem" - Huy Sang bày tỏ.

Hơn 1.000 học sinh THPT Lê Trọng Tấn "khóc, cười" trong tiết ngữ văn thú vị tại sân khấu kịch - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Mô hình học tập này không chỉ thu hút học sinh mà còn nhận được sự đánh giá cao từ phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Lý (phụ huynh học sinh lớp 10) bày tỏ sự tâm đắc khi đồng hành cùng con trong sự kiện.

"Đây là buổi trải nghiệm rất ý nghĩa. Cách giáo dục này giúp các con tự nhìn nhận được điều tốt - xấu, từ đó có sự thức tỉnh, cố gắng học hành để trở thành người có ích cho xã hội. Bé nhà tôi về nhà thường kể đi học ở trường rất vui vì ngoài giờ học còn được tham gia nhiều hoạt động rèn luyện thể thao và trải nghiệm thực tế", chị Lý phấn khởi nói.

Khi môn học được gắn liền với đời sống thực tế và nghệ thuật, học sinh không chỉ được tiếp thu tri thức mà còn được nuôi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện nhân cách - Ảnh: QUỲNH TRÂM