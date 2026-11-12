Lực lượng biên phòng An Giang tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trục xuất về nước vì phạm luật cư trú - Ảnh: TIẾN VINH

Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan của công dân và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định.

Quá trình làm việc được tiến hành công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Lực lượng biên phòng còn hướng dẫn tận tình, giải thích rõ các nội dung liên quan để người dân hiểu và yên tâm trước khi về với gia đình.

Những hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị đặc biệt quan tâm, bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, thăm khám sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi nhất để sớm trở về địa phương.

Lực lượng biên phòng An Giang sàn lọc, nắm tình hình và bắt giữ Nguyễn Tuấn Hoàn (34 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh) đang bị truy nã - Ảnh: TIẾN VINH

Trong đợt tiếp nhận này, lực lượng biên phòng An Giang sàng lọc, nắm tình hình và bắt giữ Nguyễn Tuấn Hoàn (34 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh) bị truy nã về tội tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao Hoàn cho công an xử lý theo quy định.

