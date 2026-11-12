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Tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trục xuất

tác giả
CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
TIẾN VINH
TIẾN VINH

Ngày 12-11, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp lực lượng chức năng tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trục xuất vì phạm luật cư trú.

Tiếp nhận 36 công dân Việt Nam từ phía Campuchia trục xuất - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng An Giang tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trục xuất về nước vì phạm luật cư trú - Ảnh: TIẾN VINH

Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan của công dân và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định. 

Quá trình làm việc được tiến hành công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Lực lượng biên phòng còn hướng dẫn tận tình, giải thích rõ các nội dung liên quan để người dân hiểu và yên tâm trước khi về với gia đình.

Những hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị đặc biệt quan tâm, bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, thăm khám sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi nhất để sớm trở về địa phương. 

Tiếp nhận 36 công dân Việt Nam từ phía Campuchia trục xuất - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng An Giang sàn lọc, nắm tình hình và bắt giữ Nguyễn Tuấn Hoàn (34 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh) đang bị truy nã - Ảnh: TIẾN VINH

Trong đợt tiếp nhận này, lực lượng biên phòng An Giang sàng lọc, nắm tình hình và bắt giữ Nguyễn Tuấn Hoàn (34 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh) bị truy nã về tội tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao Hoàn cho công an xử lý theo quy định.

Tiếp nhận 36 công dân Việt Nam từ phía Campuchia trục xuất - Ảnh 3.Đồng Tháp tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả, ở 19 tỉnh, thành phố

Ngày 23-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

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CHÍ CÔNG - TIẾN VINH
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    Chủ đề: cư trú An giang Campuchia công dân Việt Nam Biên phòng An Giang

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