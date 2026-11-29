Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Tối 29-11, Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-11 đến 4-12, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đây là lần đầu tiên ông Jotham Napat thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vanuatu, song là lần thứ hai ông đến Việt Nam trong năm 2026.

Trước đó, từ ngày 13 đến 25-1, Thủ tướng Jotham Napat và Phu nhân đã có chuyến thăm cá nhân, gặp gỡ sinh viên Vanuatu đang theo học tại Việt Nam.

Mối duyên Việt Nam - Vanuatu

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài tối 29-11 có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ Việt Nam tại Úc kiêm nhiệm Vanuatu Phạm Hùng Tâm. Tháp tùng Thủ tướng Jotham Napat thăm Việt Nam có: Chủ tịch Ủy ban Quốc tịch, Văn phòng Chính phủ Charlie Maniel; Nghị sĩ Quốc hội Tomker Netvunei; Cố vấn chính trị thứ nhất, Văn phòng Thủ tướng Kalfau George Kaloris. Tổng vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng Georges Maniuri; Cao ủy Vanuatu tại Úc Jimmy Nipo; Tổng vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Ngoại giao Joe Pakoa Lui; Tổng vụ trưởng Vụ Di trú, Bộ Nội vụ Jeffrey Markson; Tổng lãnh sự Vanuatu tại TP.HCM Trần Nam Trung.

Vanuatu nằm ở Tây Nam Thái Bình Dương, phía Đông Úc, phía Nam quần đảo Solomon và phía Bắc quần đảo New Caledonia, có diện tích 12.200km2 và dân số khoảng 345.000 người.

Việt Nam và Vanuatu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1982, tuy nhiên mối duyên giữa hai đất nước đã bắt đầu kể từ những năm 20 của thế kỷ XX, khi những người Việt đầu tiên đặt chân lên đất nước từng được người Việt biết đến với tên Tân Đảo.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long đón Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trước năm 2020, có khoảng 300 người Việt Nam sinh sống tại Vanuatu, đa số kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, nhà hàng Việt Nam, xây dựng và trang trại.

Hiện còn khoảng 30 - 40 người Việt thuộc thế hệ thứ 2, 3 và khoảng vài trăm người gốc Việt.

Hội Ái hữu Việt Nam tại Vanuatu (thành lập từ năm 2001) đã trở thành tổ chức nòng cốt tập hợp cộng đồng người Việt tại đây, tổ chức nhiều hoạt động kết nối cộng đồng.

Điểm sáng trong hợp tác giáo dục

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước vẫn còn khá khiêm tốn.

Về đầu tư, tính lũy kế đến ngày 30-9-2026, Vanuatu có 8 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1,5 triệu USD, hiện xếp thứ 102/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Chiều ngược lại, Việt Nam chưa có dự án đầu tư sang Vanuatu.



Hợp tác giáo dục đào tạo được thúc đẩy tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục tại Vanuatu (1-2025) và tại Hà Nội (2-2025).



Năm 2025, Vanuatu cử 86 sinh viên sang học tại 8 cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam, bao gồm Đại học Nông Lâm, Đại học Văn Lang, Trường Dự bị Đại học, Đại học Khánh Hòa, Đại học Nha Trang, Đại học Thái Bình Dương, Đại học Hàng hải và Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông. Năm 2026, Vanuatu dự kiến cử 120 sinh viên sang Việt Nam học tập.

Hai nước hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Pháp ngữ.