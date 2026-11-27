Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat - Ảnh: AAP

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-11 đến ngày 4-12.

Đây là lần thứ hai Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 2-2025, nhưng là lần đầu tiên ông thực hiện chuyến thăm chính thức.

Trước đó, ông từng đến Việt Nam trong chuyến thăm không chính thức kéo dài 12 ngày, từ 13 đến 25-1-2026. Khi đó, ông đã thực hiện một lịch trình dày đặc với nhiều hoạt động khảo sát, gặp gỡ và làm việc thực tế tại các địa phương trải dài từ Bắc vào Nam.

Theo Tổng lãnh sự quán Vanuatu tại Việt Nam, chuyến thăm của Thủ tướng Jotham Napat vào đầu năm nay không chỉ dừng lại ở việc tham quan các danh thắng và tìm hiểu văn hóa, mà còn tập trung sâu vào việc nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế và giáo dục tại Việt Nam.

Điều này cho thấy sự quan tâm, tình cảm sâu sắc mà cá nhân Thủ tướng Jotham Napat và đất nước Vanuatu dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Việt Nam và Vanuatu thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1982, tuy nhiên mối duyên giữa hai đất nước đã bắt đầu kể từ những năm 20 của thế kỷ XX, khi những người Việt đầu tiên đặt chân lên đất nước từng được người Việt biết đến với tên Tân Đảo.

Ngày nay, người Việt là một trong những cộng đồng người nước ngoài lớn nhất ở Vanuatu, trong đó có nhiều người thành đạt, có uy tín và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chính trị và kinh tế xã hội của đất nước.

Trong khi đó, nhiều sinh viên Vanuatu đang theo học tại 8 cơ sở đào tạo tại Việt Nam.

Vanuatu là một quốc đảo ở Tây Nam Thái Bình Dương, sở hữu diện tích hơn 12.000km2 với 83 đảo lớn nhỏ, cùng dân số khoảng 330.000 người. Nông nghiệp là nền tảng kinh tế truyền thống của nước này, bên cạnh đó là ngư nghiệp, du lịch, dịch vụ tài chính và lâm nghiệp.

