Thủ tướng Canada nói sẽ hợp tác với Trung Quốc nếu đàm phán với Mỹ thất bại

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Manila, Philippines ngày 14-11 - Ảnh: AFP

Phát biểu tại Campuchia khi tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ, ngày 16-11, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết: “Chúng tôi có lực lượng lao động ngành ô tô giỏi nhất thế giới và mong muốn họ được phát huy tối đa năng lực, có đầy đủ cơ hội việc làm trong một thị trường Bắc Mỹ hội nhập. Tuy nhiên thị trường này đã trở nên kém liên kết hơn do các biện pháp thương mại của Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Canada khẳng định đàm phán với Mỹ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ottawa, nhưng kết quả đàm phán có thể quyết định liệu nước này có theo đuổi những phương án thay thế, bao gồm hợp tác với các hãng sản xuất ô tô châu Âu, Trung Quốc hoặc Nhật Bản hay không.

Trước đó một ngày, ông Carney nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Washington cũng phải bảo đảm Canada duy trì được một ngành công nghiệp ô tô có khả năng đứng vững, theo báo The Guardian.

Khi được hỏi liệu khả năng Trung Quốc đầu tư vào Canada có phải là đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với Mỹ hay không, Thủ tướng Carney khẳng định đó không phải "đòn bẩy", mà là "hành động và phản ứng".

"Nếu người lao động ngành ô tô Canada không được vận dụng hết năng lực trong môi trường Bắc Mỹ, điều đó sẽ mở ra những cơ hội khác. Canada sẽ tiếp tục tiến lên phía trước dù thế nào đi nữa", ông nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Canada lưu ý mọi khoản đầu tư từ Trung Quốc đều phải đi kèm hoạt động sản xuất đáng kể tại Canada, thay vì chỉ đơn thuần lắp ráp linh kiện nhập khẩu.

Ngoài ra, các dự án này cần bảo đảm tiêu chuẩn lao động phù hợp, có cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng trong nước được mở rộng dần theo thời gian, trong đó bao gồm các khoáng sản thiết yếu của Canada phục vụ sản xuất xe điện.

Theo thỏa thuận đạt được hồi tháng 1, Canada đã giảm mức thuế nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc từ 100% xuống còn 6,1%, cho phép nhập khẩu tối đa 49.000 xe mỗi năm, với hạn ngạch tăng dần theo thời gian.

Đổi lại, Trung Quốc đồng ý giảm thuế đối với các mặt hàng nông sản của Canada, trong đó có dầu hạt cải.