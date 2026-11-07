Thủ đoạn tinh vi của ‘hệ sinh thái’ doanh nghiệp sản xuất hơn 20 loại phân bón giả

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 11 người trong đường dây làm phân bón giả - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và sự phối hợp của Cục Cảnh sát môi trường, Công an TP.HCM tập trung điều tra các đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Từ mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM và chỉ đạo trực tiếp quyết liệt của Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định nhóm đối tượng, doanh nghiệp có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu với quy mô và số lượng đặc biệt lớn.

Đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả núp bóng hệ sinh thái doanh nghiệp

Trung tá Lê Thanh Sang – Phó đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM - Ảnh: PHI NHỰT

Trung tá Lê Thanh Sang – Phó đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, cho biết trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc lập kế hoạch tổ chức đấu tranh triệt phá.

Phòng cảnh sát kinh tế tập trung, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định Nguyễn Hồng Lam thành lập các Công ty thuộc hệ sinh thái, gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris, Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam.

Sau đó, Lam lợi dụng tư cách các pháp nhân trên để tổ chức nhập khẩu phân bón có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào... rồi tập kết tại kho hàng ở Lô O2, đường số 9, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An.

Đồng thời, móc nối với Công ty Cổ phần Vina Tân Á do Hoàng Văn Kiên làm giám đốc để đặt in bao bì phân bón có xuất xứ từ nước ngoài của các loại phân bón mang nhiều nhãn hiệu và thông tin xuất xứ nước ngoài khác với hàng hóa nhập khẩu thực tế.

Từ đó tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn và được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam.

"Các đối tượng thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok... để tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng… thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Các đối tượng tổ chức hoạt động sản xuất khép kín, tinh vi, thuê nhiều kho hàng trong Khu công nghiệp, luôn đóng kín cửa, sử dụng người thân trong gia đình, người có mối quan hệ thân thiết để tham gia thực hiện để tránh bị lộ, lọt.

Hoạt động sản xuất phân bón giả sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân nếu lực lượng công an không kịp thời đấu tranh triệt phá", ông Sang cho hay.

Thiếu tá Trần Ngọc Sang - Điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra tang vật - Ảnh: Đ.T.

Phân bón Trung Quốc ghi thành Hàn Quốc, xuất xứ Đài Loan ghi thành Thụy Điển...

Theo Thiếu tá Trần Ngọc Sang - Điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM - các bị can đã thực hiện sản xuất khoảng 20 loại phân bón giả có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài.

Cụ thể, phân bón xuất xứ Trung Quốc được ghi thành Ấn Độ hoặc Hàn Quốc; xuất xứ Hàn Quốc được ghi thành Bỉ; xuất xứ Đài Loan được ghi thành Thụy Điển; xuất xứ Lào được ghi thành Trung Quốc...

Đây là những loại được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam như: Magnesium Sulphate, xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate, xuất xứ Bỉ; Phân bón hữu cơ Organic, xuất xứ: Bỉ.

Tang vật Cơ quan điều tra phát hiện tại kho hàng - Ảnh: Công an cung cấp

Hậu quả của việc sử dụng phân bón giả, kém chất lượng sẽ làm cho cây chậm phát triển, không đảm bảo các chất dinh dưỡng; giảm năng suất và mất mùa, không đạt hiệu quả về kinh tế thậm chí dẫn đến cây trồng chết.

Còn người nông dân phải bỏ tiền mua phân bón với giá cao hơn rất nhiều nhưng nhận lại phân bón có chất lượng kém hoặc không tương xứng với giá trị tiền bỏ ra, cũng như mất thời gian, chi phí chăm sóc nhưng thu lợi thấp.

Để nhận biết phân bón giả, Cơ quan Công an đã đối chiếu bao bì sản phẩm thật và giả, chỉ ra sự khác biệt về màu sắc, cách thể hiện hình ảnh và chi tiết in ấn.

Theo điều tra viên, bao bì các loại phân bón giả trong vụ án trên có màu mực in khác so với mẫu thật, một số chi tiết màu sắc được giản lược nhằm giảm chi phí in ấn.

"Các đối tượng sử dụng phương pháp in kẽm. Nếu in đầy đủ các chi tiết, màu sắc như mẫu bao phân bón thật thì chi phí sẽ rất tốn kém. Vì vậy, các đối tượng đã giản lược màu sắc, chi tiết in trên bao bì nhằm giảm chi phí sản xuất", điều tra viên giải thích.

Bao phân thật (bên trái) có màu sắc sắc nét, tinh xảo hơn bao phân bón giả - Ảnh: ĐAN THUẦN

Tiếp tục truy xét người giúp sức, tiêu thụ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật khác, truy xét những người liên quan giúp sức, tiêu thụ và quy trình nhập khẩu, phân tích chất lượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tổ chức tiêu thụ phân bón do các đối tượng sản xuất bán trên thị trường, chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.