Người nông dân mua nhầm phân bón giả cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Công an TP.HCM bắt 11 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô, số lượng đặc biệt lớn - Ảnh: Công an cung cấp

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" xảy ra tại Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam do Nguyễn Hồng Lam và đồng phạm thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định đường dây sản xuất phân bón giả với quy mô và số lượng đặc biệt lớn bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025 đến nay. Thị trường tiêu thụ của đường dây này chủ yếu tại nhiều tỉnh thành phía Nam và các tỉnh Tây Nguyên.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ của các nghi phạm 98.609 bao phân bón, tổng khối lượng 2.157 tấn (trong đó có 4.469 bao phân bón giả).

Cơ quan điều tra cũng đã xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và những cá nhân ở địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các công ty trên và thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.

Từ vụ việc trên, luật sư Nguyễn Tố Loan (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết căn cứ Điều 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ (phân bón giả) mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh.

Luật sư Nguyễn Tố Loan

Đối với những vụ sản xuất, buôn bán phân bón giả, các khoản thiệt hại về tài sản có thể được yêu cầu bồi thường bao gồm: Chi phí mua phân bón, giá trị cây trồng bị thiệt hại, chi phí cải tạo đất cùng các chi phí khắc phục hậu quả do việc sử dụng phân bón giả gây ra (nếu có).

Để bảo vệ quyền lợi của mình, với tư cách người bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người dân mua phải phân bón giả cần chủ động thu thập các chứng cứ như: hóa đơn, chứng từ mua hàng, phiếu xuất kho, bao bì sản phẩm (đã, đang hoặc chưa sử dụng - ngưng sử dụng ngay để tránh gây thiệt hại nặng hơn cho đất đai, cây trồng), hình ảnh, video ghi nhận thiệt hại gây ra từ việc sử dụng phân bón giả cùng các tài liệu, chứng cứ về việc khắc phục hậu quả.

Sau đó nhanh chóng gửi đơn trình bày và yêu cầu bồi thường cùng với các chứng cứ kèm theo đến cơ quan công an đang thụ lý vụ án để được giải quyết ngay trong cùng một vụ án. Trong đơn, người dân cần kê khai rõ số lượng phân bón giả đã mua, các thiệt hại thực tế phát sinh và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp cần thiết, người dân có thể liên hệ đến Hội Nông dân và chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán phân bón giả, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM khuyến cáo: Tuyệt đối không tham gia giúp sức cho các đối tượng sản xuất, tiêu thụ phân bón giả để trục lợi. Người dân nên mua ở các đại lý, nhà phân phối phân bón chính hãng để tránh mua nhầm hàng giả. Nâng cao cảnh giác trước những tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo buôn bán phân bón không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có chứng từ rõ ràng để liên hệ đặt mua, sử dụng gây thiệt hại về năng suất cây trồng. Đồng thời phát hiện, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xử lý. Các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động sản xuất, buôn bán giả phân bón trên thị trường.