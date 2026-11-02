Khởi tố nhiều giám đốc trong đường dây sản xuất hàng ngàn tấn phân bón giả ở TP.HCM

Các bị can bị bắt trong đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hồng Lam (giám đốc Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris), Nguyễn Thị Liệu (giám đốc Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng), Đoàn Trung Kiên (Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Trước đó, dưới sự chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác định nhóm đối tượng, doanh nghiệp có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả do Nguyễn Hồng Lam cầm đầu với quy mô và số lượng đặc biệt lớn nên xác lập chuyên án để triệt phá.

Sau một thời gian tích cực thu thập chứng cứ, ban chuyên án xác định các nghi phạm thành lập nhiều Công ty thuộc hệ sinh thái, gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris, Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam.

Từ đó sử dụng phương thức thủ đoạn lợi dụng tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động của các công ty trên để tổ chức nhập khẩu phân bón có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… tập kết tại kho ở khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An.

Cùng đó, các nghi phạm móc nối với doanh nghiệp in ấn bao bì để đặt in các loại bao bì phân bón mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ có chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn, được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam như: Magnesium Sulphate, xuất xứ Ấn Độ; Kali Sulphate, xuất xứ Bỉ; Phân bón hữu cơ Organic, xuất xứ: Bỉ.

Nguyễn Hồng Lam (giám đốc Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris) và đồng phạm Đỗ Thành Nam - Ảnh: Công an cung cấp

Các nghi phạm thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội (Facebook, Telegram, Zalo, Tiktok…) để tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hằng chục tỉ đồng.

Đường dây trên tổ chức hoạt động sản xuất khép kín, tinh vi, thuê nhiều kho hàng trong Khu công nghiệp, luôn đóng kín cửa, sử dụng người thân trong gia đình, người có mối quan hệ thân thiết để tham gia thực hiện để tránh bị lộ lọt.

Xác định hoạt động sản xuất phân bón giả sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân nếu lực lượng công an không kịp thời đấu tranh triệt phá.

Do vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan nhằm làm rõ các nhóm đối tượng cầm đầu, nhóm đối tượng tham gia thực hiện sản xuất, in ấn bao bì và các nơi tiêu thụ…

Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 29-9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động hoạt động sản xuất phân bón giả.

Công an kiểm tra, phát hiện nhiều bao phân bón giả và các phương tiện phục cụ sản xuất tại KCN Sóng Thần 1 - Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành khám xét khẩn cấp và tạm giữ của các nghi phạm 98.609 bao phân bón, tổng khối lượng 2.157 tấn (trong đó có 4.469 bao phân bón giả); Các phương tiện sản xuất như: máy ép nhiệt, cân điện tử, máy may bàn, máy may cầm tay, máy chặt bao, máy in date, vỏ bao bì phân bón giả, vỏ bao nhập khẩu đã cắt, trục in bao bì và nhiều tài liệu liên quan.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định các nghi phạm bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025 đến nay.

Đồng thời, móc nối với giám đốc và trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á do Hoàng Văn Kiên làm giám đốc để đặt in bao bì có xuất xứ của nước ngoài để thực hiện sản xuất phân bón giả.

Móc nối, in bao bì cho đường dây sản xuất phân bón giả, Hoàng Văn Kiên bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại nhiều doanh nghiệp, đại lý, hộ kinh doanh và các cá nhân địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã mua phân bón giả của các Công ty trên và thu hồi số lượng lớn bao phân bón giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan về các hành vi vi phạm pháp luật khác, truy xét các đối tượng liên quan giúp sức, tiêu thụ và quy trình nhập khẩu, phân tích chất lượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tổ chức tiêu thụ phân bón do các đối tượng sản xuất bán trên thị trường, chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hợp tác làm rõ vụ việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.